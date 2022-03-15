据媒体报道，有私人影院提供住宿服务，却不需要出示身份证，造成了许多未成年人在没有监护人陪同的情况下就能进入私人影院娱乐、住宿。今年全国两会期间，全国人大代表、江苏建湖县天和生态农业专业合作社理事长鲁曼指出，私人影院处于监管空白，存在安全隐患，会滋生一些青少年相关的犯罪行为。（3月14日《中国青年报》）

和电竞旅馆一样，私人影院也是一种多向经营混合体，是一种新业态。私人影院具有功能复杂性和经营范围交叉性、模糊性等特点，并不完全契合相关法律法规和监管机制的调整规制范围。不少地方的监管部门对私人影院的经营定性出现了认知困惑、分歧，不清楚该由谁管，不明白该怎么管。这又直接影响了对私人影院的监管行动，以至于监管出现了“多不管”地带。不少私人影院无证无照经营，处于无监管部门认领的“脱管”状态。

私人影院的电影放映、住宿等经营业务都需要办理相关手续，取得经营资质。比如，电影放映需要《电影放映许可证》，住宿需要办理《特种行业经营许可证》，两者都需取得《卫生许可证》《消防检查意见书》等手续。私人影院未取得任何手续，成了无许可、无营业执照、无监管的“三无影院”，背离了相关法律法规的调整要求，触碰了法律底线，极易滋生健康安全隐患和侵权风险。

不少去私人影院的消费者都是未成年人，按照《未成年人保护法》第五十七条规定，如果要接待未成年人入住，应当询问父母或者其他监护人的联系方式、入住人员的身份关系等有关情况；发现有违法犯罪嫌疑的，应当立即向公安机关报告，并及时联系未成年人的父母或者其他监护人。由于很多私人影院处于“脱管”状态，经营者并未履行身份验证、询问监护人联系方式以及犯罪嫌疑报告等多项义务，给未成年人住宿提供了非常“宽松”的环境，也给一些违法犯罪行为提供了适宜的温床。

在这样的环境中，未成年人合法权益受到侵犯的风险系数明显升高。一些私人影院的“片库”中包含大量恐怖、暴力影片，针对未成年消费者没有任何限制，不利于未成年人的健康成长。此外，不少私人影院开设在公寓楼、居民区内，内部空间狭小、密闭，缺少消防设施、安全通道和逃生通道标识，存在明显的消防安全隐患，一旦发生火灾，后果不堪设想。

当务之急，相关部门应针对私人影院建立联合监管机制，全面排查私人影院的经营情况和证照办理情况，摸清底数。此外，应尽快明确私人影院的主体性质和经营范围，参照特种行业管理模式和标准明确私人影院的经营门槛和监管责任分工，保障私人影院符合电影放映、旅馆等经营属性的多元法律要求和许可登记要求、监管要求。对于具备一定条件、能够规范的私人影院，责令整改，督促引导其办理证照，严格履行法律责任，合规经营；对于不具备整改条件的私人影院或出现问题较多、出现问题较严重的私人影院，则予以取缔。

不能让私人影院成为“私设影院”“脱管影院”，不能让私人影院上演“脱管片”“隐患片”“侵权片”。只要相关监管部门瞄准私人影院的经营特征找准监管切入点，并依法采取对应的监管措施，形成监管合力，就能把私人影院管起来，管到位，就能把私人影院推入健康有序发展的法治轨道。