发展普惠托育 七成受访者认为会提升年轻人生育意愿

2022年政府工作报告提出，要发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担。当下，没人带孩子、育儿开销大是很多年轻人在考虑生育时担心的问题。发展普惠托育服务，构建生育友好型社会，是否会提升年轻人的生育意愿？

在全国两会期间，中国青年报社社会调查中心联合腾讯新闻，对3037名受访者进行的一项调查显示，82%的受访者期待国家大力发展普惠托育服务。受访者普遍关注的方面是，从业者的专业性和责任心、价格在可接受范围、服务点方便可及。70%的受访者认为发展普惠托育服务会提升年轻人生育意愿。

82%受访者期待国家大力发展普惠托育服务

江西南昌90后凌聪的女儿1岁半。因为两边老人没法帮忙带孩子，凌聪在宝宝8个月大时便辞掉了工作，全职带孩子。但每天仍然忙得不可开交，于是找了一位家务阿姨。“本想找住家阿姨，但每月6000元的工资对我们来说是一笔挺大的开支。虽然我现在只负责孩子的饮食起居和早教，但仍然很累。”凌聪对中青报·中青网记者说，等孩子大一点，她会调整好状态，重回职场，继续为理想奋斗。

凌聪身边有几个朋友，也放弃职场做了全职妈妈，其中不乏博士硕士等高学历者。“我们小区有一位公立医院的检验科医生，生了宝宝就离职了，不放心把宝宝交给别人带”。

本次调查中，有不少网友在评论区积极留言。其中不仅有全职妈妈，还有全职爸爸。

一名奶爸讲述，没人帮忙带孩子，妻子是公职人员不能离职，因此自己刚刚辞掉了在私企的工作，在家全职带孩子。家庭的经济压力一下子大了，妻子一个人赚钱养家的负担也非常重，当务之急是尽快普及普惠托育服务。

一名1981年出生的妈妈留言感慨，生娃要面对许多问题。首先就是孩子生完得有人带，其次是带了未必能带得好。女性生完孩子回归职场也面临许多阻碍，“我也想再生一个孩子，但条件不允许。房贷、赡养老人、子女教育等问题都让我有所顾虑”。

凌聪观察，经济压力大、没人带孩子、与老人存在育儿分歧，是许多年轻父母面对的养娃难题。“和老人在育儿理念上很难达成一致。比如妈妈不给孩子吃太多辅食，怕积食。老人却担心孩子吃不饱，偷偷给吃。谁也说服不了谁。”她表示，如果有收费不高的专业普惠托育服务，会是很多年轻父母的第一选择。

82%的受访者期待国家大力发展普惠托育服务，其中56%表示非常期待。

发展普惠托育，80%受访者最关注从业者的专业性和责任心

凌聪和爱人曾考察过当地三四家托育中心，发现都以服务1岁以上的孩子为主，并且是1个工作人员同时照顾3个孩子的模式。“孩子小，生活不能自理，不会准确表达需求。我很担心会照顾不周，时间长了不利于孩子身心发育。收费水平虽然根据月龄来，但整体都比较高，跟请一位住家阿姨差不多了。”凌聪对现阶段的托育服务不够满意，她坦言，宁可自己辛苦一点带孩子，也不愿意送到托育服务机构去。

北京新手妈妈郭玉宁的宝宝9个月大。她先后加进了七八个母婴群。“谁来带孩子是群里经常会谈论的话题。谈到托育机构，大家最关心的还是工作人员的职业素养问题，能不能尽心尽力地照顾孩子。孩子每天有近10个小时都待在机构，家长很担心安全的问题。”

对于很多家庭关心的安全问题，中国人口与发展研究中心副研究员黄匡时建议，充分发挥互联网、大数据等智能技术，让家长随时随地能够了解孩子的情况。

对于普惠托育服务，大家关注什么方面？调查显示，最受关注的是从业者的专业性和责任心，80%的受访者选择了此项，之后是价格在可接受范围（74%）和服务点的方便可及（72%）。其他还有：场地安全性（70%），托育内容的丰富性（56%）。

黄匡时表示，当下我国托育服务发展面临的主要问题有三个。第一，托育服务需求还没有得到有效开发和引导。“受传统观念的影响，人们还是倾向交给家人带，不愿意将3岁以下婴幼儿送到机构去。”第二，眼下高质量托育服务供给不足。整体来看，服务质量、安全性、便捷性、托育人才等方面发展还不够。第三，收费比较高。特别是大中城市，由于地租价、设施要求等比较高，导致托育机构运营成本非常高，也进一步导致收费水平高。“这也是为什么要发展普惠托育服务的主要原因。”

70%受访者认为发展普惠托育服务会提升年轻人生育意愿

“我们国家刚开始普及托育服务，还有很长的路要走。”凌聪希望，育儿师能有更高的专业技能和教导能力。“除了孩子吃饱穿暖，育儿师要让孩子们玩得开心、养成良好习惯。这些都是对孩子成长至关重要的事情。3岁以前的养育得当，我相信会是孩子一生的财富和底气。”

“相比在家看护，托育服务机构场地大，有运动器械、早教课等内容，非常丰富。如果国家大力发展普惠托育服务，使收费水平大大降低，工作人员做到专业耐心，我相信会有越来越多家庭选择托育服务。”凌聪说。

“我身边没人帮忙带孩子的家庭不少。有的家庭也因此明确表示不考虑再生娃。”郭玉宁认为，普惠托育服务能够很大程度解决年轻父母的育儿问题。

黄匡时表示，发展普惠托育服务对提升生育率、促进家庭和谐、母职均衡等都是非常有意义的。“我们做过相关研究，在同等情况下，有普惠托育服务要比没有的生育率高。所以说，发展普惠性的托育服务确确实实能够在一定程度上提升生育水平。”

调查显示，70%的受访者认为发展普惠托育服务能够提升年轻人的生育意愿，其中16%的受访者认为很大程度上会提升。

参与本次调查的受访者中，男性占41%，女性占59%。