3月9日，在全国政协十三届五次会议青联、共青团界别小组发言中，全国政协委员肖新光针对提升青年生育意愿提出建议：“把批量建设青年廉租宿舍和婴幼儿童免费医疗，作为让年轻人‘生得起’的实际举措。”

肖新光表示：“现在年轻人走出校门的压力和负担要比我们大得多，要让他们走入社会时，能用收入更好地安排生活——恋爱成家、抚育后代、赡养老人。很重要的一点是，要改变工资都交了房租的局面。”

他讲了自己的故事。1996年，他上大三，在校外实习，用几乎一个月工资给父母买了一对情侣手表。 “那是一家国企，中午有免费盒饭，晚上有免费宿舍，单位和宿舍距离一两公里，走着就能上班，才有底气这样做。”

在肖新光看来，当下的年轻人压力不小。“去年我国高校毕业生900多万人，能去一线企业的还是少数，很多人第一个月的工资可能只有三五千元，房租就会用掉三分之一，甚至一半。有的一次交半年、一年的，最起码也是押一付三。很多人不先向父母借钱，完全没法周转。更有一些连锁房屋租赁企业，垄断房源，哄抬价格，导致青年生活成本激增，幸福感严重下降。有人通勤距离远，上下班时间晚了，再打个车，加上伙食费、通信费，基本剩不下什么，还要父母继续贴补。”

他认为，传统的“写字楼+周边商业地产”模式早已走到尽头，要全面推动“写字楼+廉价青年公寓+平价食堂+免费健身场馆”的组合，降低青年生活和上下班出行成本。城市的一些滞售楼盘，政府可以收购改造成大规模的青年宿舍公寓，形成胶囊、合租、单身、家庭等廉租公寓组合。

此外，肖新光还表示：“儿童患病会给年轻父母带来很大负担，一方面花销大，一方面照看孩子影响考勤。有的低收入家庭，孩子病一次，等于扒层皮。新冠肺炎疫情发生以来，感染者免费治疗已成为成功的社会实践。可以尝试乘胜前进，推动婴幼儿和少年儿童的全面免费医疗。”

发言中，肖新光还提到，我们上世纪八九十年代很多领域的家底，是我们用劳动密集的轻工业产品换回来的。无论脑力劳动还是体力劳动，无论工业人口、农业人口、还是知识群体，都是平等的、光荣的。城乡要均衡发展，教育、卫生保障资源，也应该坚定地向生育意愿倾斜。”

应对男女性别比例失衡，肖新光认为，应该积极主动作为。“应深入分析普查数据，对新生儿人口、青少年性别比例严重失衡的地区进行重点关注，特别是要关注是否存在抛弃女婴、售卖女婴，甚至杀害女婴的违法犯罪，要高度关注少数男女比例极度失衡、可能成为拐卖妇女犯罪收买多发的地区。对这样的地区要进行综合治理，对存在的违法犯罪活动要专项打击。”同时，对这些因“重男轻女”思想作祟，导致男女比例失衡地区，要多管齐下，除了要强化法治、管理和教育外，还可以考虑特别对女童实行教育补贴和其他优惠政策。