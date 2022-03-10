三孩妈妈还能拥有自己吗

“三孩”“女性”，都是今年两会上的热词。当这两个热词碰到一块儿，“三孩”家庭中的女性，更是一个值得关注的群体。生育了多个子女，陷入家务的汪洋大海，妈妈还能拥有自己的事业、生活吗？

女性有权拥有自己的生活

全国人大代表、上海社会科学院研究员张兆安，今年带来了《关于完善配套体系促进“三孩”政策落地的建议》。其中提到，影响“三孩”政策落地的主要因素，有年轻人婚育观念变化、双职工家庭比重较高、职场竞争激烈、孩子抚养成本高、包括房价在内的生活成本高企等。

张兆安坦言，由于目前婴幼儿照护体系尚不完善，很多孩子的父母难以平衡家庭与工作的关系。在现实社会生活中，大多数女性在生育之后，职业生涯或多或少都会受到影响，甚至不得不从零开始。因此，鉴于目前就业形势及职场竞争的现实，一些女性不敢再次冒险生育，一些家庭对生育二孩、三孩望而却步。

北京大学学生心理健康教育与咨询中心专职咨询师房超，长期致力于多子女家庭的研究。她指出，女性首先要相信，自己在养育多个孩子的同时，有权、值得、可以拥有自己的生活。“女性在认知层面的信念很重要，相当于一个角色定位，有了清晰和明确的定位，才能接着谈方法。”

社会上也有一种观点，“上一代妈妈生了那么多孩子，不也过得好好的”。房超指出，上一代人不是真的没有这个困扰，而是她们不觉得丧失自我是个问题。“上一代或者更早时候的家庭模式，多是男主外女主内，女性在家庭中奉献自己，且认同了这个角色。但今天的女性有着自我发展的诉求，而且在现实中，女生从上学到工作也没有逊色于男生。”

做更好的妈妈，前提是做更好的自己。房超觉得，女性不要想做一个“完美妈妈”，做一个“足够好”的妈妈就可以了。“‘完美妈妈’是妈妈自己的需求，而不是孩子的需求。多子女家庭中的孩子，身处更复杂的关系中，能学会更多的合作、更多的竞争，处理自己的情绪。妈妈可以放松一些，要相信孩子的潜能。”

房超的朋友有3个孩子，有一次，她一个人带着孩子们在街上走。有人说，“天哪，你带着3个小孩子过马路不危险吗？”那个妈妈不屑地吐槽，“你以为我的孩子连过马路都不会吗？”

一个家庭有时候像一个公司

房超说，养育多个孩子需要付出的时间和精力必然大于只有一个孩子，其中有一些属于“不可抗力”，但一个家庭有时候像一个公司，需要管理，一些环节存在优化的空间。而且，所有家庭成员都要共同参与到养育孩子这个“项目”中。

在房超家中，每周都会开一个家庭会议，全员参与。会议内容包括，在过去的一周，每个人做了什么，心情怎么样，有什么进步，有什么困难，需不需要帮助，也会互相提意见，批评与自我批评。

互联网问答社区知乎上有一个问题，“家有三娃的人日常生活是啥样啊”，不难看出提问者其实已经有了各种“鸡飞狗跳”的预设。

这个问题下，网友Carrie的回答显得别具一格：家务不再细致，能用机器代劳的用机器。午餐，一个孩子是每天换着花样，3个孩子就每天每人来个三明治吧，什么，一个不够，那就两个。冰箱必须大容量，还想添置冰柜，总是塞得满满的。一个孩子没人吵，只会缠着妈妈，烦死；3个孩子天天吵，脑袋疼死；但是有3个宝贝可以抱着亲，有3个宝贝对我说，妈妈祝你今晚有个美梦，这是一件多么美好的事情啊！

网友“凯利鸡”有3个孩子，分别是2岁、3岁、5岁半。她给自己画了一张从早上6点到晚上10点、精确到每半小时的日程表，时间管理能力如同职业经理人。她说：“多子女家庭父母一定要有高超的管教技巧，不然大人累，孩子苦。”

这些回答中有吐槽，有方法，更有爱。房超说：“父母就像领导，能制定家庭的目标，让所有家庭成员向着一个方向努力；能提出问题、分析问题、解决问题，让孩子在管理和约束下，实现自我管理。”

爸爸的责任意识很重要

养育孩子，尤其头三年牵扯大量时间和精力，尽管可能有双方老人的帮助，但房超从专业的角度，并不赞成“隔代抚养”。“父母的角色和功能，是上一代人不可替代的。意见不一致时，要听父母的。”

生儿育女，绝不是女性一个人的事情，是夫妻双方共同的选择和决定，既然选择了多子女，那就要想办法去共同面对。这时候，丈夫——爸爸的责任意识和能力就显得尤其重要。

房超指出，当性别角色、性别分工有了更大的弹性，只有夫妻双方都认同，家庭的系统和结构才能变得更加灵活。“养育孩子，一定是需要父亲参与的，包括家务劳动、家庭管理等。”房超说，“孩子打架了，需要爸爸来调解；妈妈抑郁了，需要爸爸来支持和陪伴。”

张兆安建议，对生育多子女的家庭，可以适当延长产假时间和男方陪护假期；也可实行弹性产假制度，将丈夫的陪产假和妻子的产假、生育假加总，由家庭自行决定丈夫和妻子之间如何分配时间。

个人和家庭都准备好了，企业和社会也应该为年轻人减轻育儿经济负担，解决后顾之忧。

从企业层面，张兆安建议推动三孩妈妈职业友好型择业政策，出台三孩妈妈就业优惠政策，对招收三孩妈妈的企业给予一定的税费优惠；鼓励企业接受三孩妈妈育儿期间在家办公或弹性工作制，鼓励全职妈妈在育儿阶段接受碎片式工作。

从社会层面，各种配套要及时跟上，尤其是完善婴幼儿照料服务和教育体系。张兆安建议，通过改建、扩建幼儿园，提高公立幼儿园的比例，大力鼓励和支持用人单位和社会力量，参与兴办托育服务机构，大力提升入托率，解决“孩子谁来带”的“老大难”问题。