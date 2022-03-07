新华社北京3月7日电 题：打通堵点，更好方便群众异地就医——追踪医保异地就医

新华社记者

政府工作报告提出，完善跨省异地就医直接结算办法，实现全国医保用药范围基本统一。

目前，我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网。跨省异地就医住院费用直接结算全面推开，门诊费用跨省直接结算稳步试点，异地就医备案服务正在推广。统计显示，全国住院和门诊费用跨省直接结算累计超过1000万人次。

医保异地就医结算在先行先试中发现哪些堵点？如何打通堵点？新华社记者近日根据国家政务服务平台上群众反映的线索，赴山西、江西、广东、北京调研，探究医保异地就医堵点，连线两会代表委员建言献策。

备案办理不便如何解——既要保障“刚需”，又要防止医疗资源挤兑

山西省太原市职工张女士认为所患疾病当地无法有效救治，想去北京就医，当地医保异地就医备案的办理让她感觉不便。所在单位无法出具太原市医保局需要的医保异地就医“红头文件”，张女士转而尝试在当地医院办理转诊手续，同样不顺利。张女士选择自行垫付费用到北京就医。

太原市医疗保险管理服务中心医药机构服务科副科长张星龙告诉记者，根据太原市现行医保政策，办理医保异地就医备案只限三类特殊人群：异地安置退休人员、异地长期居住退休人员和常驻异地在职职工。张女士所提的“红头文件”就是能够证明太原市在职职工因工作需要常驻外地的材料。

张星龙说，由于张女士已开始异地就医并自己先行垫付，如果确属危急重症，将会按照可报范围的70%予以报销。如不属于，也将按照“非急诊未转诊”的有关规定，按照可报范围的50%为她办理报销。

太原市医疗保障局医药服务管理和待遇保障科科长李卫星说，医保异地就医线上自助备案有望今年逐步放开。

记者调研了解到，异地就医直接结算依照“就医地目录、参保地政策、就医地管理”原则办理结算业务。因各地目录差异，目前直接结算会与参保地报销存在待遇差。

全国政协委员、山西医科大学第一医院副院长韩清华接受记者采访说，本案例的堵点在于医保异地就医结算以及分级诊疗等政策尚在落实中，还有待进一步完善协调。韩清华建议，当务之急是先让常住外地、以及在外地突发急症等“刚需”群众异地就医结算便利；同时要合理引导公众预期，做到既满足必要需求，又不浪费医疗资源，防止对一线城市的医疗资源形成挤兑。（记者：许雄、邹多为）

备案如何更快捷——加强信息互联共享，避免多头申请

今年初，深圳居民陈先生在河北石家庄出差期间因腹部不适，拟在当地门诊就医。他通过网络查询了解到“国家异地就医备案”小程序，1月6日提交异地就医申请备案，系统提示需等待2至3个工作日，申请直到1月11日才通过。

“国家异地就医备案”小程序是经国家医保局推出的异地就医备案渠道，目前在深圳仍采用人工审核。记者2月15日看到，当天通过小程序提交备案申请达390件，但深圳市医保局只有2个工作人员审核。

工作人员告诉记者，深圳本地已开通多种异地就医备案申请渠道，通过深圳市医保局官网“网上办”，无需人工审核，可实现“即办秒批”。但记者采访了解到，部分参保人并不知晓这一途径。

深圳市医疗保险基金管理中心待遇管理一部部长温冰说，当前深圳市医保局正在推进“国家异地就医备案”小程序本地化对接。完成功能改造后，参保人可在系统自助办理，无需人工审核，即办秒批。目前群众反映的问题属于过渡时期的问题，深圳市医保局将推动系统早日对接完成。同时加大宣传，让更多参保群众了解到，改造完成前，可在深圳市医保局官网的个人网上系统自助办理。

记者调研了解到，在备案环节目前已开发上线“国家异地就医备案”小程序和国家医保服务平台APP，以快速备案和自助开通两种形式提供全国统一的线上备案服务。快速备案是要人工审核，一般三个工作日左右，已覆盖362个统筹地区；自助开通是自动审核，立即生效，已覆盖90个统筹地区。参保人可以登录后进行查询已开通直接结算的统筹地区，并按照要求进行线上备案。

全国人大代表、东莞巴士有限公司工会副主席余雪琴指出，相关案例的堵点在于人工审核环节多、流程长。她建议，加快统一医保异地备案渠道，避免多头、多端口申请，加强各地方和各平台之间的信息互联共享简便申请流程，推行系统自动审核。（记者：徐弘毅、胡拿云、王悦阳）

首次备案需开具转诊证明难办如何破——探索精细化管理，努力保障“应转尽转”

目前，根据国家相关要求，医保异地就医转诊人员首次备案时需提供具有转诊资格定点医疗机构开具的转诊证明。同一疾病过程多次在同一家定点医疗机构住院，第二次及以后不再开具转诊证明，凭有效身份证件、原转诊转院证明材料（转诊单）或疾病诊断证明办理备案手续。各地结合本地实际调整。

江西省南昌市白先生申请医保异地就医备案时，被要求提供转诊转院证明。白先生多方打听，转诊转院证明难办。

江西省医疗保险基金管理中心异地就医管理科科长张晓锋介绍，全国大部分医保统筹区均要求提供转诊转院证明，但也可结合本地实际，探索“承诺制”“容缺受理制”，精简材料。南昌、赣州等地已开展免转诊转院证明的先行先试。

江西省医疗保险基金管理中心主任金林金介绍，是否需转诊转院，由医院临床专家根据参保患者疾患严重程度、就诊医疗机构医疗技术水平等多种因素综合判断。如果参保患者病情确需转诊转院，就诊医疗机构按规定应该为参保人员开具证明；如果达不到转诊转院标准，参保人员自行要求异地就医的，医疗机构一般不会开具。

金林金说，白先生之前没有向医疗机构提出开具转诊转院证明要求，江西省医疗保险基金管理中心向医疗机构了解情况后，医疗机构根据白先生病情需要开具了异地转诊转院证明，以便白先生办理异地就医备案。

全国人大代表蔡细春认为，相关案例的堵点在于，原本为了推进分级诊疗而设计的“转诊转院证明”，但实践中由于存在基金运行安全、经济效益顾虑等导致政策难以有效落地，建议在充分借鉴“免转诊转院证明”先行先试地区经验基础上，进一步明确政策细节，让确需转诊转院的群众“应转尽转”。同时，也应加强对参保人员引导和医疗机构的管理，大力推进分级诊疗，形成合理有序就医秩序。（记者：闵尊涛、余刚、周圆）

没办理备案异地结算流程怎么减——让信息“多跑路”，让百姓“少跑腿”

2022年1月底，来自吉林的姜女士在北京就医，在没有事先备案的情况下，必须持有北京居住登记卡的身份证明，才能够继续完成跨省异地就医直接结算。但姜女士因使用激素类药物影响面容，无法通过线上人脸识别办理，又因行动不便无法线下办理，所以想委托父亲代办居住登记卡。

记者从焦王庄派出所采访了解到，按相关要求，他人代办仅限行动不便的老年人、残疾人或未成年人，姜女士的情况不符合代办条件。

焦王庄派出所民警在了解姜女士的情况后，向通州分局申请“特情特办”，允许姜女士的父亲代为办理。2月11日，姜女士成功收到居住登记卡，此后办理异地医保报销的程序也理顺了。

焦王庄派出所副所长高铁军说，办理居住登记卡是实现异地就医直接结算的重要环节，基层派出所要在把好关的情况下服务好。

参保人在办理跨省就医直接结算时，一般要遵循“先备案、选定点、持卡码就医”的流程。参保人可以通过国家医保服务平台APP和国家异地就医备案小程序开通备案，然后选择一家就医地跨省异地就医联网定点医疗机构，持有医保卡或激活后的医保电子凭证就可以在入院手续、出院结算或者在门诊收费窗口结算时，进行跨省直接结算。参保人如果没有进行备案、中断缴费、社保卡没有激活、所在市县和医药机构没有开通门诊直接结算，都可能会导致结算失败。

在异地就医过程中，有关部门出于基金安全考虑，患者往往需要提供身份证明等材料，容易为患者带来办理材料“跑断腿”、申办不够人性化的堵点，也对政府部门能否提供高效便捷的公共服务提出考验。

全国政协委员、北京大学公共卫生学院教授吴明认为，在符合政策的条件下，各相关部门要坚持以人为本，考虑到患病群体的实际困难，让信息“多跑路”，让百姓“少跑腿”。各地应当在国家政策要求下，因地制宜，简化办理流程，切实解决异地医保申请“材料繁”“手续杂”等堵点。（记者：林苗苗、鲁畅、王普、王修楠、彭韵佳）（执笔：侯雪静、谢希瑶、刘媛媛）