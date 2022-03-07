准确把握《医师法》的核心要义和基本内容 推动医师队伍高质量发展

3月1日，《中华人民共和国医师法》（以下简称《医师法》）正式实施。《医师法》共计7章67条，对医师准入、执业管理、培训考核、待遇保障等各个方面提出全面系统的要求。

国家卫生健康委医政医管局有关负责人在《医师法》宣传贯彻工作电视电话会议上提出，要深刻认识《医师法》颁布实施的重要意义：一是为推动医师队伍高质量发展提供了有力保障；二是为加强医务人员的待遇保障提供了重要依据；三是为加强公共卫生服务体系建设提供了有力支撑。

立足新发展阶段，《医师法》以推动医师队伍高质量发展、保障人民群众生命健康权益为主线，构建了符合新时代国情的医师管理法律制度，强化了各级政府的管理和保障责任。

第一，《医师法》更加凸显全社会对医师职业的尊崇。《医师法》在“总则”中，明确了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神，规定每年8月19日为中国医师节，赋予了医师职业崇高的社会地位，提出全社会应当尊重医师，关心爱护医师，推动在全社会广泛形成尊医重卫的良好氛围。在“保障措施”一章，从人事管理、薪酬待遇、表彰奖勋、职业防护、公益宣传等方面作出规定。要求各级政府维护医师执业环境，有效防范和依法打击涉医违法犯罪行为；医疗卫生机构应当为医务人员提供职业安全和卫生防护用品；新闻媒体报道医疗卫生事件应当做到真实、客观、公正等。

第二，《医师法》更加注重医师高质量培训培养。深化医改实施以来，我国建立完善了医学院校教育、毕业后教育和继续医学教育三阶段连续统一的医师教育培训体系。《医师法》将这一体系进一步巩固强化。尤其是对学历教育提出了更高要求，将参加医师资格考试的最低学历条件由中专提高到大专，在初始阶段就为医师队伍高质量发展打下良好基础。同时，要求制定医师培养规划，加强医教协同，建立适应行业特点和社会需求的医师培养和供需平衡机制，统筹各类医学人才需求，加强紧缺人才培养。通过多种途径，加强以全科医生为重点的基层医疗卫生人才培养，加强专业技术人员培养配备。

第三，《医师法》更加注重医防融合和中西医并重。《医师法》将增进医防融合贯穿于医师培训培养、配备使用、执业管理等各个方面。比如，建立公共卫生与临床医学相结合的人才培养机制，医疗机构应当配备一定数量的公共卫生医师，发现传染病、突发不明原因疾病等要按规定及时报告，在公共卫生事件中表现突出的要予以表彰奖励等。《医师法》鼓励中西医相互借鉴学习，建立中西医相互学习的教育制度，培养高层次中西医结合人才，为人民群众提供更好的中西医结合服务。

第四，《医师法》更加注重补齐基层医师短板。《医师法》修订进一步体现了“以基层为重点”的导向。一是加强培训指导。要求各级人民政府采取有力措施，优先保障基层、欠发达地区和民族地区的医疗卫生人员接受继续教育；组织上级医疗机构对乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构的人员开展培训；鼓励乡村医生参加医师资格考试，提高能力水平，取得医师资格。二是加强待遇保障。在基层和艰苦边远地区工作的医师，按照国家规定享受津贴、补贴等政策，在职称评定、职业发展、教育培训和表彰奖励方面享受优惠待遇。同时，进一步完善对乡村医生的服务收入多渠道补偿机制和养老政策。三是加强技术帮扶。执业医师在晋升副高职称时，应当有累计一年的基层或者对口支援服务经历。

第五，《医师法》更加注重规范医师执业行为。《医师法》在保障医师权利的同时，也对医师依法执业提出了具体要求。一是完善医师职责和义务。明确医师应当遵循临床诊疗指南，遵守临床技术操作规范和医学伦理规范等，在提供医疗卫生服务、开展医学临床研究中，应当按照规定履行告知义务或者取得知情同意。二是规范医师多点执业。明确医师在二个以上医疗卫生机构定期执业的，应当以一个医疗卫生机构为主，并按照国家有关规定办理相关手续。三是明确医师互联网诊疗规范。规定执业医师按照国家有关规定，经所在医疗卫生机构同意，可以通过互联网等信息技术提供部分常见病、慢性病复诊等适宜的医疗卫生服务，但不能用于首诊。