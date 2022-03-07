王宜委员：开展“国际中餐日”活动，推动中华饮食文化“走出去”

“‘食’超越时空、超越国度，是人类共通的语言。在‘食’的面前，人类的命运愈发紧密地连接在一起。中华美食是体现中国特色及文化的代表性媒介，是中国宝贵的资产，是世界共同的‘语言’，也是构建‘人类命运共同体’的重要窗口。” 全国政协委员、中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜表示。

中餐是中华民族物质文明和精神文明的融合，具有科学性、艺术性、文化性特征。王宜介绍，近年来，随着世界各国对中国文化的喜爱，中餐也成为弘扬中华文化，提升中国形象的生动载体。我们也在不断提升中餐的国际地位，扩大中餐的世界影响，推动中餐的创新发展，加强世界各国国家和地区餐饮业的交流与合作。很多海外中餐企业也成为了民间交流的新使者，但他们在发展过程中也遇到一些困难，如急需获得有关当地法律法规、饮食风俗、商务环境的知识培训。

中国饮食文化具有非凡魅力和能量，在中国饮食文化“走出去”的过程中，需要全社会共同努力。王宜建议，开展“国际中餐日”活动，一方面有利于凝心聚力、提振人心，激励海内外中餐从业者奋发图强；另一方面也有利于拉动内需、促进消费，从而促进中餐业高质量发展。“国际中餐日”活动要以国内为主、国际为辅，从中餐传播较早、发展基础较好的国家和地区率先开始活动，逐年扩大参与面。同时，举办中餐烹饪比赛、中餐文化与产业发展高峰论坛、中餐非遗美食展演、商贸展会、美食品鉴等活动，作为“国际中餐日”的落地活动。