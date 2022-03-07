电商“女神节”大促别为这些“进口”产品交智商税

在娱乐圈，一直流传着“整牙堪比整容”的说法，很多普通人也希望通过给牙齿“美容”进而提升颜值。

“三八”国际劳动妇女节临近，各大电商都不约而同开启了“女神节”大促狂欢活动，不少人想趁机狠狠“剁手”，给自己和家人的牙齿“武装”一番。然而，网上销售火爆的冲牙器、美白牙贴、美白笔、儿童U型牙刷等产品到底是“神器”还是智商税呢？

对此，科技日报记者采访了天津德倍尔口腔主治医师刘大为，请他逐一分析这些牙类产品。

“网红”矫治牙套：佩戴风险大，正畸要去专业医院

地包天、龅牙、鲨鱼牙……由于嘴唇紧贴着牙齿，畸形的牙齿会影响唇形，进而拉低颜值。于是，很多人希望通过正畸来让自己变好看。

“其实，正畸不仅是为了让容貌变好看，更重要的是为了牙齿健康。”刘大为介绍，正畸后可提高牙齿咀嚼效率、减少龋齿甚至下颌关节问题。同时，将牙齿排列整齐，也可以减少嵌塞食物、形成牙石的情况，进而降低龋齿和牙周病变的发生，最终达到延长牙齿寿命的目的。

很多人觉得去专业的口腔医院正畸价格不菲，而且过程复杂，于是选择自助矫正牙齿——在网上购买透明矫治器，该产品价格从十几元到上千元不等，商家号称“可在一两个月内完成牙齿整形”。

网上卖得比较便宜的硅胶类矫治器，其外形与儿童的肌功能训练器类似。肌功能训练器是由不同软硬程度的硅胶材料制成的，其通过特有设计来纠正错误的肌肉功能、改正不良的口腔习惯，也可以排齐牙齿。

“但肌功能训练器属于医疗器械，研制它需要长时间收集大量的临床数据，在充分研究的基础上才能生产。”刘大为指出，目前市场上有很多杂牌产品，它们虽然与肌功能训练器长得很像，但使用效果难有保证，而且还可能适得其反。

“很多人觉得，网上卖的透明矫治器，很像医院用的隐形牙套。”刘大为说，在正规医院，制作隐形牙套十分复杂。“在正畸前，需要拍X光片、口腔锥形束CT，进行口腔牙齿扫描，3D打印牙齿模型等。正畸医生会根据各种影像及模型资料，测量分析患者的牙列及骨骼。在对患者牙齿和颌骨畸形程度进行充分评估后，医生才能制定出治疗计划。”刘大为说，正畸医生会根据患者的面型、上下颌骨位置关系（牙齿咬合）、牙周牙根及颞下颌关节的情况，为其量身定制出十几到几十副隐形牙套。患者每两周就需更换一副，并要保证每天佩戴22个小时以上。如此繁复的流程，不是随便在网上“云操作”就能做到的。

“正畸是一种专业的医疗行为，自行操作的风险非常大。”刘大为提醒，科学的正畸是通过佩戴牙套，对每一颗牙齿施以温和的外力，推动其缓慢移动，牙齿移动过程中牙槽骨也随之改建，最终达到理想的矫治效果，而这一般需要耗费数月至两三年的时间。

美白牙贴、美白笔：不一定有效，还可能导致牙酸、牙龈损伤

俗话说“一白遮百丑”，这句话同样适用于牙齿。很多女性表示，如果牙齿不够白，连选择口红色号都费劲。更有不少女孩因为牙齿黄而自卑，不敢露齿大笑。

这样的情况，也使得美白牙贴、美白笔等平价“白牙神器”迅速走红。“7天就见效，黄牙变白牙”“每天一贴一撕，牙齿能白一个色号”等广告宣传语，让不少人怦然心动。在电商平台上，许多该类产品的销量都超过10万件。

但是，使用过后一些人发现，不仅牙齿没有变白，而且还出现了牙酸，牙龈发黑、萎缩等问题。

“美白牙贴、美白笔的主要成分为过氧化物，通过氧化—还原反应起到漂白作用。”刘大为表示，它们对于四环素牙、氟斑牙等内源性牙黄，美白效果差；对于由喝茶、吸烟等外源性色素沉着导致的牙黄，也起不到太多作用。另外，每个人牙齿颜色不同，使用效果也存在个体差异。

对于不少人在使用美白牙贴、美白笔后出现牙酸等症状，刘大为解释，是因为美白药物渗透到牙体内部会对牙髓产生刺激，这类物质长时间作用于牙齿，会使牙齿变得敏感，从而使人感到牙酸。而且长时间接触高浓度过氧化物，还容易损伤牙龈软组织。

“对于牙釉质天生发育不全的人，不建议使用牙齿美白类产品。”刘大为补充，因为过氧化物中的酸性成分可能会破坏牙釉质，使牙齿表面变得十分粗糙，造成不可逆的伤害。

刘大为表示，正常健康的牙齿颜色是微黄色，不用刻意过度追求牙齿亮白，牙齿健康才是最重要的。

儿童U型牙刷：存在大量清洁盲区，增加患龋齿风险

儿童从出生后，就要每天进行口腔护理。不过，让孩子好好刷牙有多难，想必有孩子的父母都深有体会。

因此，当儿童U型牙刷出现后，便迅速走红，并且深受家长们的欢迎。这种U型牙刷又被称为懒人牙刷，刷头呈U型，与口腔内的牙齿排列形状相似。许多儿童U型牙刷造型可爱还自带灯光、儿歌等。

商家宣称，“只要张开嘴巴，把牙刷塞进去，左右摇几下就可以完成刷牙这个大工程”，并且“360度包裹、刷牙无死角”“小宝宝都能自己操作”，这听起来简直就是家长们的福音。

殊不知，这种U型牙刷对于龋病多发的儿童来说，没有任何益处。

“U型牙刷造型可爱、使用简便，但无法让孩子掌握正确的刷牙方法。”刘大为解释，U型牙刷的刷头形状是固定的，很难完全贴合孩子牙齿的各个面，再加上有的孩子可能偷懒使用不到位，就会出现大量清洁盲区。

此外，市面上的U型牙刷刷毛几乎都是硅胶材质的，这种刷毛质地偏软、稀松，清洁力度较差，不可能彻底清除牙菌斑以及藏在牙缝及龈沟中的软垢。长期使用这种牙刷，会增加患龋齿的风险，更严重的甚至会引发牙齿或软组织疾病。

刘大为建议，在给孩子选择洁牙用品时，要选择适合儿童年龄阶段的，如牙刷应选小头软毛的、牙膏则应选含氟的。