两会快评

一买就停不下来，如今，盲盒的新玩法，俘获了无数消费者的心。但随之带来的一系列问题，也不容忽视。今年全国两会期间，全国人大代表、黄河科技学院校长杨雪梅就建议，应加强盲盒市场监管力度。

拆盲盒所带来的不确定性与惊喜感，无疑是一种比较新奇的消费体验，也成了很多商家的新卖点。一些消费者特别是未成年人，为了得到自己喜欢的产品或款式，容易在不知不觉中陷入了疯狂购买而不能自拔的境地。由此，盲盒模式开始在各行各业发酵，玩偶、餐饮、美妆、图书、文具等诸多领域都刮起了“盲盒风”。据有关研究机构预计，2022年以盲盒为代表的中国潮玩经济市场规模将达478亿元。如此大的市场体量，如果监管存在“盲区”，影响无疑也是巨大的。

其实，这一切早有端倪。中国消费者协会公布的《2021年全国消协组织受理投诉情况》显示，2021年全国消协组织共受理消费者投诉1044861件，同比增长6.37%。其中，盲盒因存在商家利用盲盒诱导消费、盲盒售卖弄虚作假等主要问题，成为投诉新热点。而更让人忧心的是，“盲盒热”所带来的上瘾和赌博心理不但容易滋生畸形消费，还可能对青少年的心理健康造成严重影响。

所以，加强盲盒市场监管力度已经刻不容缓。对于黑箱操作、不当诱导、天价炒作等不法行为，该打则打；对于低龄儿童、特殊商品、特殊领域，则应该划定红线，禁止盲盒营销。总之，是时候为盲盒市场制定游戏规则了，盲盒监管不能有“盲区”。