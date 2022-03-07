北京本周晴暖开场 气温将创新高

进入惊蛰节气后，北京的气温呈现一路回升的态势。预计本周，北京气温将连续走高，最高气温会蹿升至19℃，最低气温也都将在冰点以上。春天的脚步越来越近了。

惊蛰节气到来之时，北风呼啸了一整天，北京还出现了今年春天首个沙尘天气。还好，沙尘来得快去得也快。昨天，北风停歇，北京天空晴朗，最高气温也稳稳地定格在了11℃。这个温度之下，春风拂面已经没有了寒冷的感觉，让人恍然觉得北京已经进入春天。然而，一早一晚的气温仍然较低。昨天早晨，南郊观象台最低气温为-3.3℃，还是处于冬天的节奏中，市民早出晚归还得捂严实，羽绒服暂时不能离身。

气象学上，对于入春其实有着严格的定义，当滑动平均气温序列连续5天≥10℃时，序列中的第一个日期则作为春季起始日。北京常年入春时间为3月30日，目前北京尚未进入气象意义上的春天，春天还在“候场”当中。不过，从未来一周的升温趋势来看，春天的确已经离我们不远了。

气象部门预计，本周北京将以晴暖开场，气温将快速上升。7日至8日，北京天气以晴为主，最高气温将升至16℃，最低气温2℃。9日至10日，北京最高气温或将进一步升至17℃至19℃，创下今年以来新高，暖意十足，夜间最低气温也将在4℃左右。到了周末，受冷空气影响，气温略有下降。其中，11日开始气温下滑，12日天空转阴，最高气温跌至12℃，届时可能还会有雨水的“加盟”，市民可以关注临近的天气预报。

不止北京，经历了前一阵子的寒冷之后，升温将是近期全国天气的大趋势。中央气象台预计，本周二至周五，中东部黄河以南大部分地区的最高气温可达20℃以上，其中，湖北东部、四川盆地、河南、安徽、湖南、江西、云南等地最高气温可达25℃以上，云南南部最高气温达30℃。想想前一阵子的大雪纷飞，这些地区可谓“一秒入春”的节奏。

乍暖还寒的时节最难穿衣。气象部门建议，市民可以多尝试“洋葱式”穿衣法，及时增减衣物，谨防感冒。由于早晚温差较大，市民早出晚归时还要注意防寒，谨防感冒和心脑血管疾病。此外，近期天气干燥，气象部门提醒市民及各单位一定要注意用火用电安全，做好补水防燥措施。