时刻警惕“无形杀手”！家庭防范要注意四个地方

人民网北京3月7日电 （记者乔业琼）近日，广东珠海一家四口中毒陷入昏迷，消防员上门采取紧急急救措施后，在厨房检测到一定浓度的一氧化碳。一氧化碳无色无味，很难被人察觉。对此，广东省疾控中心提示，一氧化碳常“藏匿”在这4个地方，要重点防范：

1、厨房。不使用不合格的或超期的燃气罐和燃气灶，并定期检查其安全性；不得擅自改装燃气管道；燃具安装最好请专业人士；使用时要开窗通风或开抽油烟机、排风扇；有条件可安装燃气报警器。

2、客厅和卧室。室内使用煤炉、炭火等取暖设备时，煤炭要烧尽，不要闷盖封住炉子，并注意通风；煤炉、炭火等取暖设备不要直接放在卧室，如条件允许，晚上睡觉前最好将炉具搬到屋外；要经常开窗或开启电扇、抽（排）风机通风，保持室内空气新鲜。

3、浴室。购买燃气、煤气热水器时，需选择正规厂家生产的、质量合格的热水器，须请专业人员安装，经检测合格后方能使用；燃气热水器及其排风口切勿安装在密闭浴室，最好安装在室外通风处；使用燃气、煤气热水器时，要保持良好的通风状态，可打开排气扇或适当开窗，洗浴时间切勿过长；定期对燃气、煤气热水器减压阀和皮管进行检修，如发现有破损、锈蚀、漏气等问题应及时更换。

4、炭火火锅。室内尽量不用煤炭、木炭或固体酒精等进行烹调、涮锅或烧烤，可选用电磁炉；如需使用炭火，最好放在宽敞的大厅，开窗或开启电扇、抽（排）风机进行机械通风。

万一有人不幸中毒，要迅速通风，将中毒者转移至空气新鲜、通风良好处。解开中毒者的领扣、保持呼吸道通畅、保持安静休息。改善缺氧越早越好。有条件的可给予吸氧。拨打120急救电话，将中毒者及时送往医院抢救。

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