全国爱耳日：早干预、早治疗 老中青三代应这样关爱听力健康

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人民网北京3月3日电 （记者张文婷）今天是“全国爱耳日”，耳朵与听力健康不仅是个人健康的重要内容，也是健康中国的重要内容。听力损失不仅影响儿童听力言语的发育，影响青少年的学习、生活和社会融合，影响中青年听力损失者的就业和沟通障碍及情绪，也造成老年人社会隔离感和认知功能的下降等。

今日，中国工程院院士、全国防聋治聋技术指导组组长、首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科中心主任韩德民，北京协和医院耳鼻咽喉头颈外科主任高志强，国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心主任、解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科医学部主任杨仕明就关爱听力健康这一主题进行了详细解读。

据中国工程院院士、全国防聋治聋技术指导组组长、首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科中心主任韩德民介绍，针对我们国家耳聋发病率高、数量大、危害大，特别是预防工作比较薄弱的现状，1999年，中国残联、原卫生部等10个国家部委共同商定，将每年的3月3日确立为“全国爱耳日”。2000年3月3日第一次“爱耳日”宣传活动在全国各地展开，“全国爱耳日”的设立提升了全国广大群众对听力健康的关注。

早干预、早治疗让儿童聆听精彩未来

儿童是祖国的未来，是家庭的希望，如何才能让儿童拥有健康的听力呢？韩德民表示，我国政府始终把人民健康放在重要位置，也高度重视耳与听力健康的工作。尤其是做好听力损失和预防方面，我国实现了新生儿疾病筛查中心的省级覆盖，新生儿听力筛查率达到86.5%，从源头上预防了新生儿听力损失的发生。

高志强解释道，所谓的“普遍性新生儿听力筛查”，是用客观、准确、无创的听力学检测方法对新生儿进行听力学筛查，临床常用耳声发射（OAE）和听脑干诱发电位（ABR）进行检测。检测会出现“通过”和“没有通过”两种结果。

针对没有通过的，医院还要进一步进行追踪和一系列检查，来明确到底有没有听力的问题。高志强提示，对于没有通过的人群或者新生儿，家长不用太过紧张，因为影响不通过的因素有很多。如果最后能明确孩子真正有听力问题，可以通过早发现、早干预、早治疗，使孩子得到及时治疗。

听力是人类最主要的感觉缺失之一，先天性听力损失的发病率和发生率在1‰～3‰之间。发生于新生儿期的听力损失可影响儿童的言语、认知及情感发育，并给家庭和社会带来严重的负担。那么，儿童应如何预防听力损失？

韩德民提到，预防听力损失应该从父母做起，拒绝近亲结婚、倡导优生优育。其次，母亲在怀孕早期应注意围产保健，慎用抗生素，预防病毒感染（如风疹病毒、弓型体等），这些病毒的感染对新生儿听力会有很大影响。分娩期间应该注意选择有资质的正规医院，尽量减少或避免产伤和其他危及新生儿生命的情况出现（如宫内窒息、脑出血等）。再次，对于新生儿、婴幼儿以及儿童期出现的各种疾病应该积极治疗，特别要注意黄疸的发生、合理应用抗生素、及早治疗中耳的一些炎症，避免在中耳感染的基础上带来一些听力损失。

同时，家长也应在日常生活中注意儿童耳道护理和中耳炎的防治。高志强表示，儿童中耳炎最多见的是分泌型中耳炎，即所谓的无菌性感染，由于气压的问题、调节的问题，有渗出。一旦出现这种情况要及时就诊和干预，家长应带孩子进行正规处理和治疗。

在清理儿童耳道分泌物时，杨仕明提醒，要分不同情况，婴幼儿由于出生之后有胎脂，会有一定程度的耵聍，这时候家长能看见清理一下即可。如果耳道比较狭窄，或者是自己看不清楚的地方，建议到专业医院，找耳鼻喉科医生来进行清理为好。对大一点的孩子，由于其外耳道稍微宽大一点，家长可以用小的棉签做一些简单的清理。

当前，由于电子设备的广泛应用，平时不健康的用耳习惯正慢慢侵蚀着青少年的听力，导致不易察觉的高频听力损失，对青少年的学习及生活产生不利影响。对此，杨仕明提醒，青少年在戴耳机的时候要注意“两个60”，即60分贝、60分钟。很多研究结果都表明，耳部对噪声的承受力是非常有限的，需要在早期进行保护。

老年人听力下降不容忽视 预防听力损失做好三点

世界卫生组织2021年发布的《世界听力报告》显示，目前全球五分之一的人听力受损，听力损失影响着全球超过15亿人。我国已进入老龄化社会，老年性听力问题亦面临着极大挑战。对此，高志强表示，要高度关注老年人听力问题，早干预、早治疗非常重要。研究表明，早干预不仅是听力问题，对老人的认知和减少、延缓老年痴呆的发生非常重要。

如果老年人听力损失了，治疗与干预方法有哪些？杨仕明表示，治疗老年人听力下降有三种办法，分别为药物、助听器和人工耳蜗。如果老年人听力急性损伤，也就是突发性耳聋是可以治疗的。

生活中，很多老年人对听力下降这件事并不在意。杨仕明提醒，老年人突发性耳聋需及早治疗，治疗及时78.1%有可能改善听力。如果老年人的听力是逐渐的、台阶式的下降，也要积极干预。

此外，老年人在选购助听器方面，应由专业机构来验配，根据听力状况来选择不同的助听器，也可以通过调试，使老人听得更好。当很多老年人到了重度、极重度甚至全聋，生活质量已经很差，不能进行有效沟通时，可选择做人工耳蜗手术。杨仕明呼吁，老年人如果有听力损害，达到了人工耳蜗手术的适应证，是可以通过人工耳蜗手术来改善、提高听力，从而改善生活质量。

韩德明表示，关爱听力健康，关爱老年人的听力健康，关爱老年人的家庭生活氛围，是全社会需要关注的问题，高志强对老年人如何预防听力损失给出了三点建议：一是生活习惯要规律，适当运动，尽量选择低油少盐少糖的饮食，保证睡眠。其次是避免噪声，远离噪声。还有一点是药物，高志强提醒，老年人可能有一些基础病，服药时应谨遵医嘱，避免影响听力。值得注意的是，老年人服药时要注意耳毒性药物，这些药物对耳毛细胞有影响，一定要在医生指导下正确用药。

此外，老年人还应注意基础病的防治治疗，最好定期随访检查，必要时到医院做一些听力检查。