北京气象意义上仍未入春

近期，北京阳光晴好，持续迎来暖意融融的日子。不少人开始疑问，北京这是已经入春的节奏吗？北京青年报记者从北京市气象台了解到，近期北京气温持续走高，预计10日最高气温可达18℃，但入春有严格的气候标准，目前北京尚未进入气象意义上的春天，天气乍暖还寒，市民先别急着换装，谨防感冒。

最近，北京蓝天持续霸屏，阳光回归，气温也在不断回升中，到处充满了“初春”的既视感。尤其是每天午后，在阳光的照耀下，最高气温节节攀升。昨天下午，南郊观象台最高气温达到了15℃，较1日11.1℃的最高气温继续攀升，可谓暖意十足。不过，气象部门提醒市民，虽然近期阳光很好，但天气仍是乍暖还寒，本市最低气温依旧在冰点左右徘徊，早晚寒意十足。比如昨天早晨，南郊观象台的最低气温为-2.4℃，早晚温差较大，寒冷依旧在控场，市民早出晚归时要注意防寒保暖。

从大趋势上来看，在冬春这场“拉锯战”中，冬天的势力已经是越来越弱了。今天起将进入“九九”。未来几天，本市的天气也将继续保持晴好格局，气温一路攀升，预计从3月3日到11日，南郊观象台最高气温在11℃至18℃，最低气温在-2℃到5℃。其中，10日当天的最高气温是此轮气温回升过程中的一个小高峰，预计将达到18℃。尽管如此，气象部门依旧提醒市民，不要随意脱减冬衣，因为冬春交替之际冷空气频繁，建议体弱人群根据天气预报及时增减衣物。

在持续的温暖天气之中，不少市民发出疑问，北京这是已经入春的节奏吗？北青报记者从北京市气象台了解到，入春有严格的气候标准，根据定义，当滑动平均气温序列连续5天≥10℃，第一个日期作为春季起始日。北京常年入春时间为3月30日，目前北京尚未进入气象意义上的春天，天气乍暖还寒，春捂秋冻仍是当前穿衣的不二法门。（赵婷婷）