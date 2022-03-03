奶粉中查出了它，还能喝吗？

今年2月中下旬，我国海关总署发布公告，提醒消费者“暂不通过任何渠道购买”以及“立即暂停食用”美国雅培公司旗下相关婴幼儿产品。公告显示，2月18日，美国食品和药品监督管理局（FDA）宣布，正在调查四名婴儿感染克罗诺杆菌和沙门氏菌事件的投诉，他们均食用了雅培在密歇根州一家工厂生产的三款奶粉，其中一例可能因感染克罗诺杆菌而死亡。FDA称，据报告，这四名婴儿均食用了雅培在密歇根州斯特吉斯工厂生产的奶粉。

很多宝爸宝妈看到这个新闻非常担惊受怕，毕竟雅培相关的婴幼儿产品太多了，也是一些家庭常买的产品。克罗诺杆菌是什么？有多大危害？我们该怎么做？今天就来跟大家聊聊这个有害菌。

克罗诺杆菌是什么？

当它污染食品后难以彻底去除

克罗诺杆菌又叫阪崎克罗诺菌、阪崎肠杆菌，它在我们自然环境中广泛存在，比如水、土壤、植物根茎、动物肠道，甚至加工食品都可能存在。

阪崎肠杆菌的生命力非常顽强，它耐寒、耐热、耐干燥、耐酸碱、耐渗透压、耐紫外线，对一些消毒杀菌剂也有比较强的抵抗能力。而且它如果处于不利条件时，会分泌具有黏附性多糖成分来保护自己，所以当它污染食品后，难以彻底去除。

低于70℃水冲奶粉它依然可以存活

可能会引起败血症、脑膜炎等疾病

婴儿配方奶粉是婴儿感染阪崎肠杆菌的主要渠道。奶粉不是商业无菌产品，配方奶粉加工环节容易受到阪崎肠杆菌污染，尤其是在干燥和罐装环节。

由于阪崎肠杆菌比大肠杆菌具有更强的耐高渗透压，可长时间生存在干燥的奶粉中。而且阪崎肠杆菌耐热性较强，低于70℃水冲调奶粉时，它们中的多数依然可以存活。因此，奶粉中即使只有极微量的阪崎肠杆菌污染，在冲调、放置过程中也可能快速大量繁殖，从而导致婴儿感染的发生。

我国国标中明确规定乳制品中不得检出阪崎肠杆菌。阪崎肠杆菌主要感染婴幼儿，特别是早产儿、出生体重偏低、免疫力低下的婴幼儿，会引起败血症、脑膜炎、坏死性小肠结肠炎等疾病。阪崎肠杆菌引起的脑膜炎可引发脑梗塞、脑脓肿和脑室脑炎等并发症，患者常遗留有严重的神经系统后遗症，病死率为40%-80%。国外文献报道，婴儿中约4%的脑膜脑炎病例是由阪崎肠杆菌引起的。另外，该菌还可导致老年人或免疫低下人群感染。

作为父母日常给孩子喂奶

更应该注意什么？

首先，我还是想说，大家不要太惊慌失措。实际上，美国FDA的食物召回系统几乎每天都会更新各种食品安全召回信息，这个信息更多的是一个预警提示作用，不意味着食品一定不安全、有很大危害。

而且，阪崎肠杆菌对新生儿（出生28天或以下）和不足2个月的婴儿，尤其是早产、体重不足2.5公斤和免疫力较弱的婴儿的感染风险是最高的。2个月以上，特别是6个月以上的宝宝，被感染风险都是很低的。从1958年首次报道截止到2020年，全世界共报道的阪崎肠杆菌感染事件只有120起。

当然，这个新闻事件主要也提醒我们，应该更加注意日常的食品安全操作：

1.如果条件允许，最好给宝宝母乳喂养。

母乳是最好的，这个无需多言。

爸爸们要多多帮助支持，比如多做做家务、多帮忙带带宝宝、多做做美食，让妈妈们轻松点，能更好地做到母乳喂养。

2.尽量去正规渠道购买奶粉，也可以选择液体配方奶。

正规合格的粉状配方奶是安全的。现在市场上也有液体的配方奶，非常方便外出携带，给宝宝喝也省去冲调的麻烦，可以试试哦。

3.担心奶粉有问题，可以丢弃。

如果你怀疑这个奶有问题（比如破漏、放太久）或者就是担心，那还是及时丢弃吧。

4.冲调奶粉，要注意清洁卫生。

在冲调奶粉之前一定要认真洗手。杯子应当用热水消毒，包括操作的台面也应当足够干净。勺子、奶嘴、安抚奶嘴、奶瓶等也要注意日常清洗和消毒。

冲奶粉

40℃还是70℃？

研究显示，如果用不低于70℃的水冲调奶粉，就可显著降低危险，因为这个温度的热水能杀死奶粉中的任何阪崎肠杆菌。而水温低于70℃时，感染的风险就会大大增高。

所以出于安全考虑，世界卫生组织WHO、英国国民卫生服务体系NHS等一些权威健康机构都推荐用不低于70℃的水来冲奶粉，然后用流水或置于凉水中迅速降温，不烫手时再给宝宝喝，最好在2小时内喝完，喝不完最好丢掉。

不过，有些人会觉得70℃的水冲奶粉太烫，还要放凉，操作繁琐。而用40℃的水冲泡奶粉，可以更好地保留奶粉中的营养成分，冲泡好后也不用等太长时间就可以给娃喝，不必晾凉，操作要方便得多。那么，是否可以用40℃的水冲奶粉呢？

前面说过，2个月以上，特别是6个月以上的宝宝，被感染的风险都是很低的。所以，如果你的宝宝已经满2个月了，用40℃的水冲奶粉也是可以的。（阮光锋 食品与营养信息交流中心科学技术部主任）