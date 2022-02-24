保持对性侵未成年人犯罪零容忍

记者从23日举行的全国未成年人检察工作电视电话会议获悉，全国检察机关今年将继续立足检察职能加强未成年人全面综合司法保护，依法惩戒、精准帮教涉罪未成年人，严厉打击侵害未成年人犯罪。最高检要求，全国检察机关要保持对性侵未成年人犯罪零容忍，并且要加大未成年被害人救助力度。

最高人民检察院第九检察厅厅长那艳芳介绍，2021年，全国检察机关从严惩治侵害未成年人犯罪，加强未成年被害人保护救助，共批准逮捕侵害未成年人犯罪4.6万人，全国共建成“一站式”办案区1622个，开展未成年人司法救助10719件，发放救助金1.59亿元。同时，全国检察机关依法惩戒和精准帮教相结合，最大限度教育挽救涉罪未成年人，共受理审查逮捕未成年犯罪嫌疑人5.5万人，受理审查起诉7.4万人，未成年人犯罪不捕率、不诉率分别为50.4%、39.1%，较2020年分别上升11.3、6.5个百分点。

据介绍，2021年，全国检察机关积极促进解决未成年人保护的深层次治理难题，积极推动落实强制报告、入职查询等制度。全国检察机关通过强制报告发现、办理案件1600余件，倒查发现未履行强制报告义务案件450余件，通过检察建议、追究责任等方式监督纠正。针对学校存在的安全问题，全国检察机关依法提出检察建议共计3668件，会同相关部门排查旅馆、宾馆、酒店等住宿场所，督促整改、停业整顿、吊销经营许可11000余家；排查营业性娱乐场所、网吧、酒吧等场所，督促整改、停业整顿、吊销经营许可3600余家。

“各地检察机关依法督促推进学校建立完善预防性侵害、性骚扰、防控学生欺凌等工作机制，并加强青少年法治教育，全国3.9万余名检察官在7.7万余所学校担任法治副校长，取得明显成效。”那艳芳介绍，2021年，全国检察机关起诉校园暴力和欺凌犯罪案件较2018年同期下降74.7%。

最高检要求，今年要全面提升未成年人检察工作质效，坚持最有利于未成年人原则，更加注重双向保护，加强全面综合司法保护，促进标本兼治，以“一号检察建议”为牵引，促进未成年人保护。

在打击侵害未成年人犯罪方面，最高检提出，要积极推动与公安机关建立线索通报、数据共享机制，促进形成打击合力；要保持对性侵未成年人犯罪零容忍，最高检将会同公安部等部门加大惩治和预防性侵犯罪工作力度，联合相关部门出台办理性侵犯罪案件司法解释、办案规定和从业禁止规定，统一执法司法标准和尺度；要加大对强奸、猥亵儿童、强制猥亵等犯罪打击力度，保持严惩高压态势，最大限度遏制和减少性侵犯罪发生。

在加强未成年人保护方面，最高检提出，要依法规范未成年人犯罪记录封存工作，最高检将联合相关部门下发有关该工作的实施办法；要落细落实强制报告制度和入职查询制度，争取相关部门重视支持，推动将强制报告制度纳入网格化管理，并将落实入职查询制度与从业禁止制度结合起来，切实将“大灰狼”挡在校门外。

据新华社