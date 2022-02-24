就医结束后，一次性结账

北京石景山区居民李先生，需要经常到附近的北京大学首钢医院就医拿药。以前，他在各项检查前，都要排队缴纳费用，耗费不少时间。最近，一项名为信用医疗的就医服务解除了他排队的苦恼。

瞄准居民在就医中遇到的缴费环节多、排队多等问题，石景山区探索上线了“先诊疗、后付费”的“信用+医疗”服务模式，患者可以“一次就诊一次缴费”，免除在挂号、检查、取药等环节重复排队缴费。“信用医疗是石景山区社会信用体系建设的一项创新应用，可以有效缩短患者就医时间，节省医院运营成本，优化改善医患关系。”石景山区经信局副局长杨光说。

“通过开通信用医疗，如果有就医需求，可以先在家预约挂号，从自助机取号，找大夫看病检查等，就医结束后一次性结账，可以现场支付，也可以回家再支付。”北京大学首钢医院信息中心主任余浩介绍。2020年12月，北京大学首钢医院率先开通保险兜底的信用医疗服务，服务对象为北京医保的本地患者。到此就医的患者可通过微信公众号、医院自助机申请“信用就医”服务。

记者还发现，在为信用医疗打造的微信平台上，不仅患者自己可以享受信用医疗服务，还可以在平台上添加家属信息，代替家人挂号、缴费等。“我们医院有不少子女通过微信预约，老年人来看病后可以直接回家，账单自动生成发到子女手机上支付。”北京大学首钢医院一名信用医疗服务引导员说。北京大学首钢医院统计显示，信用医疗可缩短患者60％的院内就医时间，患者总体满意度达96.5％。

作为最早上线信用医疗的区属医院，石景山医院已在胸痛中心诊室、急诊抢救室等急症患者需多次缴费的科室开通信用医疗，部署信用医疗设备，极大优化急重症诊疗流程。同时，通过建立独立的信用结算支付综合平台，将银行卡、保险、微信、支付宝等多种授信方式相融合，将信用就医服务对象扩大为医保、商保、自费等多种类型的患者。目前，石景山区正在对社区卫生服务中心“加装”信用医疗服务，在广宁社区卫生服务中心，患者通过信用就医渠道挂号后，在信用医疗专属窗口取号即可在家门口享受信用医疗服务。

就医结束后，患者不缴费怎么办？据介绍，在信用风险管理方面，若开通信用医疗服务的患者超出48小时逾期未缴费，信用就医服务平台合作的信用保险公司向医院先行赔付，再向欠费用户追缴，并暂停其信用就医资格；对于累计6次逾期的患者，将取消其信用就医资格；催收后3个月内仍未补缴的用户，将被列入信用医疗失信名单，其逾期信息也纳入公共信用信息平台自然人档案，对拖欠费行为起到信用惩戒作用。

下一步，石景山区将在区内其他医疗机构积极推广“信用+医疗”应用，服务更多患者，深化“信用+医疗”服务场景，探索“住院免押金”“轮椅租借免押金”“手术意外险”等服务。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 13 版）