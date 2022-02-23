走出家门，让寒假收获成长

孩子们在北京古北水镇内驻足观看舞龙表演。

寒假期间，北京各大滑雪场吸引众多家长带孩子前往体验学习滑雪。图为游客在北京怀北国际滑雪场内滑雪。

日前，全国中小学相继开学。在“双减”之后的第一个寒假里，学生们有了更多时间走进大自然、参与社会实践活动。走出家门，去冰雪世界里体验冰雪运动的快乐、在文化旅游点感受传统文化魅力、到红色景点接受革命精神熏陶，丰富多彩的活动让学生们的这个假期更加生动、更有新意。

“上冰雪”锤炼意志

2月20日，开学前一天，北京市民陈菡陪儿子在南山滑雪场滑了大半天，晚上回到家后一同观看了北京冬奥会闭幕式。“我们用这样的方式为寒假生活画上了一个完美的句号。”陈菡告诉记者，寒假里，孩子参加了一个为期5天的滑雪冬令营，掌握了基本的滑雪知识和技能。“更为重要的是，在这个过程中，孩子经历一次次的失败，最终才能够在雪地畅快滑行，享受到冰雪运动的乐趣，这对他而言，是一次难得的历练。”

这个寒假，走出家门“上冰雪”，成为许多孩子假期生活中的重要内容。四川省阿坝藏族羌族自治州部分学校组织学生开展冬令营进雪场活动，由教练提供专业教学培训，带领学生学习滑雪技能，体验冰雪运动的乐趣；甘肃省兰州新区开办滑雪冬令营，学生们在兰州新区冰雪运动员训练中心接受相关技能的培训，这是当地推动“冰雪运动进校园改革实验区”工作的一大举措，也是解决学生“假期去哪儿”问题的一次探索。

更多的学生在家长的带领下，自发走向滑雪场，学习体验曾经“冷门”、小众的冰雪运动。2月上旬的一个周末，上午9时，北京怀北国际滑雪场雪具大厅里已是人头攒动，多是举家出行的游客。现场一位办理雪具租赁的工作人员介绍，寒假以来，雪场每天都会接待许多前来学习滑雪的孩子。下午1时左右，游客赵女士想给孩子请一位教练，她告诉记者，此时雪场内已没有空闲的滑雪教练。

北京冬奥会的举办让冰雪运动掀起了更高的热潮，各地的滑冰场、滑雪场变成学生们的冰雪乐园。学滑冰、学滑雪、打冰球、玩雪圈，孩子们畅享冰雪之乐。

优秀文化提升品位

2月15日，北京王府井书店内，家长和孩子们在老师的带领下体验汉服礼仪和非遗香牌制作。通过穿着不同款式的汉服、解读中华典故、吟唱古诗词、了解古代礼仪知识，家长和孩子们更加深入地了解了中华经典典故和汉服礼仪文化；他们听香文化传承人迟爱平讲述中国香的历史文化、用途、种类、寓意、制作工艺，学习亲手制作香牌。“提高孩子的文化素养，增强对传统文化的理解和认知”，成为参与此次活动的家长们一致的心愿。

2月16日，在雨水节气到来前，辽宁省沈阳市沈河区朝阳一校的学生和家长一起排练了展示“雨水”节气知识的短剧，这是“探寻古人的智慧——朝阳一校二十四节气综合课程”的内容之一。将传统文化与学科课程融合，通过研学实践、才艺展示等方式，激发学生了解传统民俗文化的热情，是这一课程的研发初衷。

传统文化的富集地博物馆也成为寒假里学生们经常踏足的地方。

浙江省杭州市临安区於潜镇是一座千年古镇，这里以“世界首部农业科普画册”《耕织图》、天目窑为代表的宋韵文化内涵丰厚。这个寒假，当地中小学生开启了一场场传统文化主题研学游，他们走进於潜镇耕织图博物馆，了解《耕织图》，了解家乡的历史，对家乡的吴越文化有了更深的感悟。2月12日，江苏南通蓝印花布博物馆迎来了开学前最后一批南通师范学校第二附属小学学生，他们专为体验国家级非遗蓝印花布印染技艺而来。据了解，寒假期间，仅该校就有400多名小学生到该博物馆学习非遗知识、体验印染工艺。他们在这里制作印有自己姓名的蓝印方巾，感受到了中国传统文化的魅力。

红色旅游励志成长

这个寒假，全国各地的红色旅游迎来高峰期，学生群体成为游客主力。到红色景点、红色场馆了解历史、感悟精神，成为学生们假期里一项重要的社会“功课”。

寒假期间，由中国共产主义青年团北京市西城区委员会主办的“青春红游记”党史红色文化体验项目第二季举行，通过华容道、情景互动等形式，全方位展现了西城区陶然亭慈悲庵、育才学校、徐悲鸿纪念馆、辅仁大学旧址、林白水故居、西城区红墙意识党性教育基地等6个红色点位背后的故事及蕴含的红色精神，与第一季串联形成了“播火之路”“红色学校”“故居寻踪”“爱国觉醒”“报业先锋”等5条红色探访线路，成为青少年进行红色文化之旅、感悟革命精神的重要指引。截至2月20日，该活动共吸引67万余人线上参与。

谢文礼是北京西城区一名五年级学生的家长，他告诉记者：“假期里，孩子认真地完成了‘青春红游记’的线上打卡，对这些红色点位有了初步了解，对他而言，这也是一次重要的精神洗礼。”谢文礼表示，他已和孩子约定，利用周末时间，逐一完成对这些红色点位的实地探访。

红色点位所在地也积极开展面向学生的寒假实践活动，为学生提供感悟红色文化的场所和讲解服务。寒假期间，山东省聊城市茌平区振兴街道复兴社区组织小学生到红色党史馆开展学习体验活动，由社区志愿者为学生们讲解党的革命历史，引导学生知党史、感党恩，弘扬爱国主义精神。