公安部等四部门清理整治向未成年人销售电子烟行为
何春中
近日，公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发了《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》（以下简称《方案》），部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。
《方案》指出，未成年人吸食电子烟问题事关青少年健康成长。要坚持网上网下相结合，清理整治与打击查处相结合，通过开展专项工作，清理一批校园周边销售电子烟网点及电子烟自动售卖机，取缔一批无证经营场所，清理删除一批网上销售电子烟有害信息，查处一批向未成年人售卖电子烟违法案件，侦破一批“上头电子烟”等涉毒违法犯罪案件，有效保障和维护未成年人身心健康。
《方案》要求，要全面排查清理校园周边电子烟销售网点，净化校园周边环境；加强监督检查，重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况，全面摸排酒吧、夜店、KTV等年轻人聚集场所销售、吸食“上头电子烟”等涉毒品违法犯罪情况；推动企业落实主体责任，清理互联网推广和销售电子烟有害信息。
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