养老机构老年人生活照料推出新版北京《规范》

【关键词】清洁照料、饮食照料、排泄照料、睡眠照料、体位转移照料

自2015年开始实施的北京市地方标准《养老机构老年人生活照料操作规范》于近日发布了最新版。

新版《规范》规定了养老机构老年人生活照料操作的基本要求与操作方法，适用于养老机构中养老护理员为老年人提供生活照料服务。在清洁照料、饮食照料、排泄照料、睡眠照料、体位转移照料及协助出行照料等6部分中，分33个操作项，明确规范了每一项操作流程及要点。

此外，修订新增“协助出行照料”，并结合养老机构老年人实际需求，增加轮椅、平车、手杖、步行器等。

饮食

喂食温热食物 胸前围上毛巾

其中，在饮食照料方面，《规范》指出，协助老年人进食操作前应了解老年人日常进餐情况、吞咽功能，根据老年人身体情况选择进食体位。食物温度宜在38℃至40℃，以手腕内侧触及容器外壁感受温度，感觉温热为宜。

同时，要将食物、水杯按照老年人习惯位置摆放在餐桌上。鼓励老年人自己拿取馒头、包子等面食进食，鼓励使用防滑、方便攥握的汤匙进食。需要喂饭时，养老护理员为老年人胸前围上毛巾。

若进食过程中发现老年人咀嚼或吞咽异常表现，应立即停止进食，叮嘱老人吐出食物，及时报告医护人员；出现呛咳、噎食，应立即停止进食，抠出口中食物，给予拍背或海姆立克急救，同时报告医护人员。

进食完毕，检查老年人口腔有无残留食物，协助老年人漱口，取下毛巾，擦净口角水痕，保持原体位30分钟。

睡前

卧室通风 调节适宜温湿度

在睡前照料方面，《规范》规定，养老护理员应了解老年人身体情况、睡眠情况。老年人睡前养老护理员应进行卧室通风后关闭窗户，拉好窗帘。调节适宜的室内温湿度。

床铺应硬度适中，展开被褥平整铺床，被褥应干燥、松软。枕头高度宜在60毫米至90毫米。可根据老年人喜好适度调整。养老护理员要协助老年人脱去衣裤并盖好盖被。

对长期卧床、躁动或有精神症状的老年人，应拉起床挡并确认牢固。将呼叫器放于老年人伸手可及处。根据老年人需要将便器放置于床旁，方便伸手取用。

新增“协助出行”

推轮椅双腿加盖保暖用品

最新版规范新增“协助出行照料”内容，其中对于轮椅的使用，规定行进中养老护理员应双手握椅背把手，平稳匀速推行，叮嘱老年人在推行过程中扶好轮椅扶手；每隔30分钟应提醒或协助老年人变换坐姿；外出天气寒冷时，宜为老年人双腿加盖保暖用品。

轮椅使用结束后，养老护理员应协助老年人转移至床上或椅子上，检查老年人臀部皮肤受压情况，有异常应及时报告。手杖适用于步行不稳、轻度肢体功能障碍的老年人。《规范》规定在使用前，应掌握老年人身高、体重、年龄、肢体功能情况以及配合程度。老年人初次使用手杖，应指导其检查手杖。养老护理员应示范使用手杖步行方法，同时要观察老年人行走的稳定性，提醒老年人感觉疲劳时应立即休息。使用过程中老年人自述不适或发现异常情况应及时报告。

新增消毒内容

公共用品用后先清洁再消毒

《规范》还增加了居室环境、用物消毒等内容。明确老年人居住的居室应具有天然采光和自然通风条件。室内光照明度应明亮、柔和，室内空气清新无异味。

居室周边环境安静，无噪音干扰。室内冬季温度不低于18℃，夏季温度控制在26℃左右。操作需要暴露老年人身体时，室温应保持在 24℃至26℃之间。

老年人使用一次性卫生用品前，应确认包装完整并在有效期内。公共用品、用具每次使用后，养老机构应根据性质选择合适的物理或化学消毒方法，先清洁再消毒，必要时应进行灭菌处理。老年人自备用物，应做到专人专用，用后清洁，定期消毒。