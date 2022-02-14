汤圆和元宵 这些方面“不一样”

元宵节是中国农历春节后第一个重要的节日，这一天家家户户的??餐桌上都会盛上一碗碗香甜可口的汤圆或元宵。应该如何选购呢？

湖南省市场监管局今日发布消费提示称，选购元宵（汤圆），消费者要从正规渠道选购标签齐全、清晰且完整的产品；关注配料，注意致敏信息；产品标签上的生产日期和保质期要重点查看，避免购买临近保质期的产品，并按贮存条件和烹煮说明进行保存和食用。

选购速冻汤圆时，宜选择包装袋内冰渣不多，色泽均匀、鲜亮，没有明显粘连，形态完整，没有裂口、明显裂纹或脱粉现象的产品；选购自制元宵（汤圆）时，注意查看其外观应色泽鲜亮，闻其气味应有糯米粉和馅料的香气。

另外，汤圆和元宵究竟有哪些不一样？

市场监管部门介绍，从食用地域来看，一般有“北元宵、南汤圆”的说法。虽然元宵和汤圆主要原料都是糯米和馅料，但在其他方面还是有不少区别的。

单从名字上来说，以前，北方由于糯米产量少，元宵只能作为正月十五特定的节令食品，取名为“元宵”，也体现了“不时不食”的传统。而糯米产量丰富的南方，用糯米夹馅的食物很普遍，“汤圆”的字面意思就是“热水中的圆子”。如今，随着生活水平的提高，食材不再受区域的限制。不论在北方还是南方，不论是不是元宵节，都能随时随地吃到这两种食物了。

从制作工艺上说，叫做“滚”元宵、“包”汤圆。元宵是“滚”出来的，将事先做好的馅料，放入装有干糯米粉的笸箩摇一摇，再加一点水使其表面再次获得黏性，反复摇晃，直至变成圆滚滚且大小合适即可。汤圆是“包”出来的，把生糯米粉先用水和成面团，然后把各种馅料包进去，团成圆圆的。因为汤圆用的是和好的面团，表面光滑黏糯，而元宵是直接用干粉一层层滚起来的，所以相对干燥松软。

从食用方法上分，可以炸元宵、炒汤圆。元宵和汤圆都可以水煮着吃，元宵因为用的干粉，煮的时间一般要10分钟以上，汤水比较浑浊，而汤圆大概煮3-5分钟漂起来就可以了，汤则更清澈。除了水煮外，元宵还可以炸着吃，汤圆也能炒着吃。元宵的馅料偏硬，一般是甜口为主，黑芝麻、豆沙都是常见的馅料。汤圆的馅偏软，口味繁多，咸甜荤素都涉及，除了传统的五仁、豆沙外，还有鲜肉、水果、鲜花等口味。

市场监管部门还提醒，由于糯米富含支链淀粉，在人体内不易消化排出，若一次性吃的太多，会给胃部带来较重的负担。因此，对于消化系统相对较弱的老年人和儿童要注意食用量。

早起睡前不宜食用。元宵和汤圆是高热量食物，在胃肠功能较差的早上不宜当作早餐。同样，用元宵和汤圆当夜宵也可能因为消化不良影响睡眠质量。因此，吃元宵最好在中午，这个时候人体的胃肠功能最强，也有充分的时间来消化汤圆里过多的热量。

在吃元宵和汤圆的时候，可以搭配低脂高纤维的食物，比如可以和豆类食物，蔬菜类食物，菌类或藻类食物一起食用。（记者孙红丽）