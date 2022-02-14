北京多家连锁超市确保雪天供应

为应对北京降雪天气，本市各大批发市场及连锁超市提前准备应急预案，积极应对确保基本生活必需品供应。昨日，北京新发地蔬菜交易量2.2万吨，这也是新发地成立34年来正月蔬菜上市量最多的一天。当天新发地蔬菜批发均价4.19元/公斤，较前几天略有下降。

北京青年报记者走访物美、超市发、家乐福等连锁超市发现，降雪天气并未给蔬菜价格带来较大影响，各大连锁商超蔬菜、水果供应充足，同时仍然坚持十种当家菜价格“两不涨”，即春节期间日环比不涨价、农历同比不涨价。

据市商务局负责人介绍，在当家菜价格调控上，连锁超市通过“两不涨”活动平抑市场价格。选定黄瓜、西红柿等十种居民需求较大的当家蔬菜，活动自1月29日（腊月二十七）开始实施以来，截至2月6日（正月初六）共销售3286.84吨，平均价格9.78元/公斤，农历日同比下降9.94%，有效带动全市零售端蔬菜平均价格在春节期间同步下降。

据物美玉蜓桥店总经理卢杰介绍，目前超市对西红柿、黄瓜、韭菜、大白菜、芹菜、菠菜、油菜、圆茄子等十种限价蔬菜价格保持不变，一直持续到2月15日。目前物美所有门店均已做好各类民生商品，防疫物资备货和紧急调货准备，全市库存备货量较平时增加了200%。

在超市发双榆树店，十种限价菜也迎来热销。1月28日以来，超市发十种限价菜销售量已达300吨。北京超市发常务副总赵萌表示，保价活动对零售终端平抑菜价起到了明显的作用。

为应对降雪天气，超市发提前与房山、大兴等京郊蔬菜基地种植户制定了增量采收计划，确保本地叶类菜正常供应，同时与内蒙古、山东等蔬菜主产地提前做好了物流安排，减少雪天对运输的影响，并加大了耐储蔬菜的调运储备，确保供应充足、价格稳定。

同样，家乐福相关负责人表示，目前北京各店内库存充足，菜肉蛋奶、米面粮油等民生必需品供应稳定。以蔬菜为例，大白菜0.99元/斤、长白萝卜0.99元/斤、土豆1.28元/斤等“当家菜”深受消费者喜爱，同时香椿、穿心莲、荠菜甜椒等春菜也已经陆续上市。

据悉，家乐福还将在全国范围内协调各个直采基地和民生产品供应商，加大订货量，搭建畅通的货源通道，确保有充足的备货量应对市场需求的变化，并且持续保证市场价格的稳定。

北京市商务局相关负责人表示，今年春节虽受冬奥会特殊管控要求和疫情因素叠加影响，但经过市商务局和全市各供应企业的努力，实现北京市蔬菜批发价格、零售价格和十种当家菜价格“两不涨”，生活必需品市场供应稳定有序。在生活必需品储备调控方面，在春节期间分别增加6000吨蔬菜、2160吨冻鸡肉、750吨鸡蛋等政府储备。（李佳）