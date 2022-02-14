北京市教委强调接种疫苗要遵循自愿原则

近日有网民反映北京市部分学校提出“未接种疫苗的孩子每48小时提交一次核酸检测证明”等变相强制学生接种疫苗等情况。北京市教委13日发表情况说明强调，接种疫苗工作要按照知情、同意、自愿的基本原则进行。

北京市教委表示，疫苗接种工作始终坚持科学严谨、安全规范，在疾控部门的指导和建议下平稳有序推进，将孩子的生命安全和身体健康放在第一位，相关工作按照知情、同意、自愿的基本原则进行。北京市教委反对强制接种疫苗或将接种疫苗作为孩子参加学校和幼儿园正常教育教学活动的前提条件，包括不允许提出“未接种疫苗的孩子不能入校上学”“未接种疫苗的孩子每48小时提交一次核酸检测证明，否则不能入校”等要求。

相关情况说明表示，希望通过家庭、学校、全社会关心理解和携手努力，构建起全社会的免疫屏障，确保孩子生命安全和身体健康。（赵琬微）