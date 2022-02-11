唤醒更多经典名方（无影灯）

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，以“三方三药”为代表的中医药曾发挥重要作用。如今，昔日的“三方”（清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方）已经被批准为新的“三药”（清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒）上市，成为防治新冠疫情的“利器”。

习近平总书记强调：“要加强古典医籍精华的梳理和挖掘，建设一批科研支撑平台，改革完善中药审评审批机制，促进中药新药研发和产业发展。”

中医药是中华民族的瑰宝。在浩如烟海的中医古籍中，经典名方数不胜数，是一个有待挖掘的巨大宝库。例如，清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒均来源于古代经典名方。其中，宣肺败毒颗粒是由张伯礼等专家根据多个古代经典名方加减化裁而来，包括麻杏石甘汤、麻杏薏甘汤、葶苈大枣泻肺汤、苇茎汤等，分别源自汉代张仲景的《伤寒杂病论》《金匮要略》等中医经典。可见，中医药不仅是我国独特的卫生资源，更是我国具有原创优势的科技资源。

所谓古代经典名方，是指至今仍广泛应用、疗效确切、具有明显特色与优势的古代中医典籍所记载的方剂。近年来，我国出台一系列法律法规，积极鼓励开发经典名方。2017年7月1日实施的《中医药法》规定：“生产符合国家规定条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂，在申请药品批准文号时，可以仅提供非临床安全性研究资料。”2019年10月出台的《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》提出：“加快构建中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药注册审评证据体系，优化基于古代经典名方、名老中医方、医疗机构制剂等具有人用经验的中药新药审评技术要求，加快中药新药审批。”2018年国家中医药管理局发布的《古代经典名方目录（第一批）》中，囊括了从103种医籍记载的10万余首方剂中遴选出的100首古代经典名方。2020年，国家中医药管理局和国家药监局发布了《古代经典名方关键信息考证原则》，苓桂术甘汤等7首方剂关键信息研究形成专家共识，为经典名方中药新药注册审批奠定基础。

中医药植根于数千年中国传统文化，其独特理论和确切疗效已被大量临床实践证实。经典名方是历代名医的临床经验总结，其安全性和有效性是公认的。我国经典名方的开发明显滞后，其主要原因是，经典名方历史久远，药材基原、产地变迁、炮制工艺、剂量换算等关键信息模糊。按照一般新药的注册审批程序，从“方”到“药”需要经过漫长的临床试验过程，投资大、周期长、风险高、回报低，影响了企业的积极性，致使大量经典名方躺在古籍里“沉睡”。

将古代经典名方发扬光大，是新时期中医药传承精华、守正创新的突破口。离开古代医学经典，中医药传承创新就是无源之水、无本之木。然而，要想让更多的“好方”变成“好药”，关键是解放思想、实事求是，尊重中医药发展规律。开发古代经典名方，既要尊古，又要崇今；既要确保临床疗效，又要适应时代要求。希望更多沉睡的经典名方被唤醒，老树发新芽，为护佑人类健康贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 19 版）