科技助力 打造高性能中国冬奥“战衣”

2月7日，在北京冬奥会短道速滑男子1000米A组决赛中，中国选手任子威获得金牌。

超越、反超越，压线冲刺的激烈竞争让观众为冲金欢呼的同时，也在赞叹任子威的“战衣”固若金汤。

短道速滑比赛情况瞬息万变，胜负可能只在0.01秒。实践证明，高水平运动员在比赛中使用的服装必须具备防切割功能。ISU（国际滑联）对竞速类比赛服的面料有很严格的规定，按照EN388标准，竞速类比赛服装防切割等级要达到二级以上，简单来讲，这个服装是冰刀划不破的。

出征本届北京冬奥会的中国短道速滑队运动员“战衣”是在国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项支持下，由北京服装学院刘莉教授团队设计研发的。刘莉在接受科技日报记者采访时曾表示，该团队在“快、护、暖、美”的研发理念下，用材料“黑科技”打造完美冬奥“战衣”。

“在短道速滑比赛服上，我们要考虑肌肉压缩、服装减阻等功能，整体使用新型的高弹防切割面料，由单向防切割升级为双向，在保持弹性的基础上，防切割性能提高了20%至30%，给运动员提供了全方位的防护。”刘莉说。

不光是短道速滑项目，在竞速类项目中，做好防护都是至关重要的。比如高山滑雪项目，运动员的速度可达到每小时130公里至140公里，在这种状态下，运动员还要穿越旗门、完成比赛规定动作，肩部、大腿、肋下的软组织极易受伤。

刘莉介绍，对高山滑雪训练防护服，他们采用新型柱状阵列式抗冲击结构和新型吸能缓震材料，研发出垫片、护片、背夹等护具，减少运动员穿越旗门时遭受的抽打伤害，以保护运动员。

此外，短道速滑、高山滑雪等竞速项目，运动员想要尽可能快速滑行，需要在服装的减阻面料工艺上进行研发。“要把工艺吃透，要将服装的肌理、凹坑结构、条纹结构进行不断优化。10%的减阻性能，在高水平赛事中给运动员带来的帮助或许就是决定性的。而为了实现这10%，需要付出的则是100%的心血。”刘莉说。