推进商业数字化转型 促进消费提质扩容

“擦玻璃、地毯清洗、油烟机清洗……春节期间，58到家推出了包含‘家庭保洁+擦玻璃+油烟机清洗’的大扫除套餐，保洁阿姨上门快、服务到位，过节也更舒心了。”家住北京朝阳区八里庄街道的王欣瑞说。

岁末年初，家政服务需求大。58到家通过“58智慧家政系统”实现与全国家政劳务人员直连，平台自动分配订单，并借助大数据算法将派单距离缩短至3公里以内，保障用户最快1小时享受到上门服务。

日前发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，“十四五”时期，要“充分运用新型数字技术，强化就业、养老、儿童福利、托育、家政等民生领域供需对接，进一步优化资源配置”。《规划》还提出，“加快培育新业态新模式”，并要求“发展基于数字技术的智能经济，加快优化智能化产品和服务运营，培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点”。

呈现运动风格，融入镀黑、夜视、镂空等设计元素，乍一看是运动手表，其实是机械表。近日，曾生产出中国第一块手表的老字号——海鸥，在得物APP独家发售首个专为年轻人打造的全新潮表系列产品“喜型于色”，开启了海鸥首个年轻潮流产品线，产品在春节期间受到不少年轻消费者喜爱。通过大数据分析，对年轻用户手表消费偏好进行精准“画像”，再把调研结果反馈给研发、设计与生产团队，最终实现供需对接更紧密。

“蓬勃发展的数字经济为更好畅通国内大循环提供了新机遇。”得物APP创始人兼首席执行官杨冰表示，电商平台要在消费数据和动态的潮流趋势研究、灵活的新品设计和供给、首发渠道与资源等各环节与老字号品牌深度合作，释放老字号的商业潜力，推动形成“需求牵引供给、供给创造需求”的供应链良性循环模式，用数字经济助推国潮的“传承与创新”。

北京工商大学商业经济研究所所长洪涛认为，要坚持以数字化发展为导向，充分发挥我国广阔市场空间和丰富应用场景优势，充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，以数据流促进生产、分配、流通、消费各个环节高效贯通，推动数据技术产品、应用范式、商业模式和体制机制协同创新。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 18 版）