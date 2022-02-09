冬奥闭环内未发生聚集性疫情 疫情风险总体可控

本报北京2月8日电 （记者暨佩娟）在8日举行的国际奥委会、北京冬奥组委例行新闻发布会上，北京冬奥组委防疫办公室副主任黄春表示，目前冬奥闭环内没有发生聚集性疫情，只要各方坚持行之有效的、严格的闭环管理措施，今后一段时间新冠阳性病例数将会持续下降。

黄春介绍，2月7日00:00至23:59，机场入境涉奥人员133人，其中运动员及随队官员93人，其他利益相关方40人，全天海关没有检出阳性人员；2月7日00:00至23:59，闭环内核酸检测总次数70524，其中运动员及随队官员6720人，其他利益相关方63804人。闭环内复检阳性共6人，其中运动员及随队官员5人，其他利益相关方1人。

“1月23日至2月7日，从注册预开村到现在累计复检阳性393人，其中运动员及随队官员占40.46%，其他利益相关方占59.54%。机场检出共占62.85%，闭环内检出占37.15%。”黄春表示，截至目前，几乎所有阳性病例都是来华前的感染，或者说是在闭环内的潜伏期内的感染。

统计显示，约有68%的阳性病例已解除隔离或者出院。“目前没有发生聚集性疫情，充分说明我们现有的疫情防控措施是有力且有效的，疫情风险总体可控。”黄春说。

据了解，接下来，机场入境人员将减少，黄春认为，海关检出的阳性病例数量也会相应减少。“未来一段时间，闭环内累计检出阳性的占比还会有所增加。但是只要我们坚持行之有效的、严格的闭环管理措施，今后一段时间病例数将会持续下降。”黄春说。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 11 版）