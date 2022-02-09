推动“双减”进一步发挥实效

“双减”减去的负担实实在在，为家长的焦虑情绪打开了纾解窗口，也为孩子们的健康成长营造了良好环境

“双减”政策实施以来，各地在作业管理、课后服务和课堂教学质量等方面的改革工作取得明显成效。今年寒假，不少学校主动减少学科类假期作业，增加了为家人制作美味佳肴、每日运动打卡等个性化作业；一些地方结合社会力量办起假期托管班，帮助家长解决后顾之忧……多项教育服务，丰富了学生假期生活，也减轻了家长看护压力。可以说，“双减”减去的负担实实在在，为家长的焦虑情绪打开了纾解窗口，也为孩子们的健康成长营造了良好环境。

落实“双减”政策，其中一道必答题就是，校外负担减了，校内教育服务如何做实做强？减负不能减校内教育服务质量，只有让校内教育服务“质效双增”，才能更好减负。以减少学生作业负担为例，各地学校进行了一系列有效探索。有的通过建立作业公示制度、教师试做机制等方式，克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业；有的制定分学科的作业设计指南，组织作业设计大赛、优质作业展示交流活动，促进广大教师提高作业设计质量，帮助学生高效率巩固知识。通过更加精细化的工作，不断优化教学环节、提升教育服务质量，尽可能让学生在校内学足学好，方能确保“双减”工作取得实效。

以结果导向来看，“双减”不仅能有效减轻学生过重的作业负担，更有助于为学生的全面发展撑起一片天。眼下，从培训班、作业堆里解放出来的孩子们，有机会去体验更多丰富多彩的课程内容，参加更多意趣盎然的课外实践。从提供配音、演说等个性化作业供自主选择，到邀请书法、音乐、舞蹈等名家进校园，再到组织参与体育锻炼、学农实践，很多学校顺应“双减”后学生学习内容、时间分配的变化，开展丰富多彩的课后服务，帮助学生开阔视野、陶冶情操、培养爱好，让更多孩子在减负担的同时增长知识、兴趣和能力。从这个意义上讲，只有持续做好“增”的文章，才能不断提高“减”的效果。

学校是教育的主阵地，但提升“双减”效果不能只在校园里寻找方案，发挥好政府、社会以及家庭的协同力量同样重要。无论是加强校外培训机构的日常监管，还是完善教师激励制度，解决好课后服务师资、场地、经费不足等问题，进一步满足学生多样化教育需求，都需要更精准的政策配套。与此同时，如何将“走出去”与“请进来”更好结合，统筹利用科普、文化、体育等方面的社会资源，为青少年提供更多元的教育养分，也需要在实践中继续探索。家长的作用更是不可忽视。比如，家长应引导学生合理使用电子产品，帮助孩子养成良好学习生活习惯，激发孩子学习的内生动力。落实“双减”工作不是某一方的事，相关各方形成合力、一起推动，政策成效才有可能更好显现。

上学时间不再人为提前，孩子可以“踏踏实实吃完早餐再去学校”；放学时间顺应需求推后，困扰家长的“三点半”难题得到缓解；学校布置的重复性作业少了，孩子们的睡眠更充足了，也有更多时间去做自己感兴趣的事了……家长们的切身感受，既是对“双减”工作取得明显成效的肯定，也包含了对教育改革继续向纵深推进的期待。进一步推动“双减”政策落实落细，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担，我们一定能让更多孩子健康、快乐地成长，帮助他们拥抱更加出彩的未来。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 05 版）