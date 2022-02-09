幸福食堂  笑语满堂

习近平总书记强调，我们推动经济社会发展，归根到底是为了不断满足人民群众对美好生活的需要。要始终把人民安居乐业、安危冷暖放在心上，用心用情用力解决群众关心的就业、教育、社保、医疗、住房、养老、食品安全、社会治安等实际问题，一件一件抓落实，一年接着一年干，努力让群众看到变化、得到实惠。

春节期间，不少地方的社区食堂做好相关保障工作，为社区（村）的老人以及周边居民、就地过年人员等提供实惠周到的服务，送上融融暖意。

——编 者

上海普陀：

营业不停歇 便利你我他

“今年也不回去，就在上海过年。”上海市普陀区曹杨新村街道，市容管理工作人员何高峰笑着说，老家在河南的他，已是第三年选择留在上海就地过年。1月31日中午，曹杨新村街道请他和同事们以及社区志愿者、环卫工人、独居老人等，在曹杨新村街道的幸福饭堂，一起吃了一顿特别的团圆饭。

幸福饭堂负责人陈宝华早就为这顿团圆饭做了准备，奉上这里的拿手菜。陈宝华说，春节期间，附近很多餐饮店都关门，但幸福饭堂除了除夕的晚上之外，每天早6点到晚8点营业，为大家过节吃饭提供更多选择。

“那真是好得不得了。”街道居民周耀明和老伴都是这里的忠实食客，对此非常高兴。周耀明说，家里人少，有时做一顿菜得吃好几天，“浪费，也容易腻。不如到社区食堂，每天吃新花样，价格还实惠。”

听到夸奖，陈宝华笑得合不拢嘴。“我们还准备了不少熟食、半成品，居民们买回家，简单烧烧味道也好。”他介绍，食堂推出的年夜饭套餐含6个冷菜、8个热菜，销售颇为火爆。

曹杨新村街道党群办主任盛佳妮说：“街道老人多，社区食堂的营业，让老人们在节日期间的基本生活有了保障。”

据了解，为做好留沪人员、驻守一线工作人员等的保障工作，曹杨新村街道扎实开展帮扶慰问，大力丰富节日生活，街道里的社区学校、图书馆、健身房都开张，还举办非遗体验、写对联、包汤圆等活动，“让大家热热闹闹过个年。”

山东曲阜：

假期保服务 送餐进家门

大年初六，年味儿依旧浓郁，山东省曲阜市石门山镇西焦沟村里的幸福食堂又重新热闹起来。“老张，过年好，过年好，几天没见都想你了！”一大早，徐光会老人把儿子送到村口，就来到幸福食堂，和老朋友们一边吃饭一边唠起家常。这天，村里老人的子女们开始陆续外出务工，西焦沟村的幸福食堂也正式恢复运营。

“春节期间，我们虽然放一星期假，但是服务不停，保证每位老人每天吃上热乎饭。”村党支部书记张树亮说。

详细记录老人们儿女的往返时间，制定假期每顿饭的菜单，记录孤寡老人想吃什么，确定春节期间送餐志愿者分工……经过一番细致调研，张树亮和幸福食堂的志愿者们早早商量出了一套假期服务方案：食堂的放假时间与多数回乡过年子女的假期保持一致，为除夕到大年初六；明确两名志愿者在假期每天为6名独自过年的老人送餐到家；年夜饭备上水饺、炒鸡、炖鱼、青菜……

“洪建，你安心忙你的，过年这几天村里的幸福食堂天天给我往家里送饭。”村民倪立云和远在新疆的儿子进行微信视频时，给村里的幸福食堂点赞。

2018年，曲阜入选全国首批新时代文明实践中心建设试点县（市、区），通过政府扶持、社会力量捐助等方式筹集资金，西焦沟村两委利用闲置空地建起幸福食堂，符合条件的老人每天5元钱即可在食堂解决一日三餐。曲阜按照“政府主导、村级管理、村民自愿、非营利性”的原则推广建设幸福食堂，目前已在60个村居建成运营，惠及1500多名老人。在石门山镇，像这样的幸福食堂共有29处，实现了村村全覆盖。

福建福州：

精心备菜品 暖胃更暖心

灯笼挂在顶上，“福”字贴在门上，伴着欢快的音乐节奏，孙玲正领着老人们活动身体。初一唱歌，初二健身操……春节期间，福建省福州市鼓楼区安泰街道居家社区养老服务照料中心食堂的活动室，每到午饭前，很是热闹。照料中心综合办主任孙玲说：“这是每天的固定环节。就是要让老人们既吃好饭，又过个暖心年。”

春节期间，家住附近的林奶奶每天中午都过来。吃完一碗面，林奶奶放下筷子，摸着肚子说：“吃得又饱又好。”

地处福州繁华的闹市区，安泰街道社区食堂因居家社区养老服务照料中心而建。食堂不仅为照料中心的老人提供营养餐，还面向社区周边的老人开放。

节前一周，孙玲便挨个询问老人们春节期间去留，一统计，26位老人有23人不回家过年。为保障老人们过好春节，工作人员协调排班：留下1名大厨和7名照料中心工作人员，洗菜、切菜，大家一起来。

菜谱也精心定制。“清蒸鱼，白灼虾，海蛎煎蛋，鱼羹汤……老人们爱吃的，样样不能少；太平燕、八宝饭等福州特色年味，也道道都要在。年夜饭准备了十全十美十道菜！”厨师林良城早早联系好了菜品供应商，按照人数估算菜量、预订食材，“既不能浪费，也要尽可能丰富。”

“让老人们暖胃更暖心，就是我们的工作。”孙玲说。

截至2021年，福建省已建成长者食堂（助餐点）588个。长者食堂不仅帮助解决了老人的一日三餐，还通过各式各样的特色暖心服务，有效缓解了空巢老人的生活难题。据了解，2022年起，福建计划再用3年时间，在全省1101个乡镇街道，每年建设不少于300个长者食堂（助餐点），实现乡镇街道全覆盖，更好满足老年人就近就餐和休闲需求。

本期统筹：胡安琪

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 04 版）