朝阳山水文园等三处区域解封

2月6日7日，本市3个涉疫小区相关区域陆续解封，涉及丰台区南苑街道南庭新苑北区社区、朝阳区南磨房地区山水文园东园B区3段和大兴区旧宫镇美利新世界小区。解封后，区域内居民还将进行为期七天的健康监测。

朝阳山水文园东园B区3段

解除丰控管控

2月7日8时，朝阳区南磨房地区山水文园东园B区3段解除封控管控。截至2月6日晚，区域内人员多次核酸检测结果均为阴性。环境采样检测结果均为阴性。

1月23日，南磨房地区（乡）山水文园东园B区3段小区出现一例确诊病例。按照北京市和朝阳区疫情防控相关措施要求，以及疾控中心疫情防控相关意见，为科学、规范、有序做好区域场所及人员的管控工作，切实保障大家身体健康，将小区27号楼划定为封控区，采取“区域封闭、足不出户、服务上门”封控措施；将27号楼以外的区域（23号、24号、25号、26号楼）划定为管控区，采取“人不出区、严禁聚集”管控措施。该小区共涉及封管控人员119户、402人（不包括封控区27号楼1单元已经集中转运至医院和集中隔离点人员7户、23人）。

该小区实施封控区和管控区管理后，南磨房地区工委、办事处启动了应急响应机制，制定应急处置工作方案，并同步成立现场指挥部，组建封控管控、核酸检测、环境消杀、群众工作、物资保障、生活服务、医疗服务等13个工作组，服务保障群众生活、医疗等各种需求。

据介绍，解除封控、管控后，小区居民还将进行为期七天的健康监测。

丰台南庭新苑北区管控区解封

仍有一栋楼处于封控中

丰台区南苑街道南庭新苑北区社区管控区于2月6日晚上10时许正式解封。此外，7号楼作为封控区将继续执行封控管理。

北京青年报记者了解到，2月6日，南庭新苑北区社区降为低风险地区。自实施封闭管控后，管控区20栋楼6755名居民按照要求定期开展核酸检测，结果均为阴性，按照市、区疾控专家组意见，除7号楼外其余20栋楼解除管控。

“每次看到窗外穿着防护服的医护人员、帮忙运送物资的志愿者、忙前跑后为居民服务的街道社区人员时，就感觉踏实安心。”“我们老两口在家，每天起码接到两个电话，嘘寒问暖，我特别感动。”走出社区大门，居民们纷纷寻找为自己服务的“大白”和社区工作人员，表达自己的谢意。居民们还自发唱起了《我和我的祖国》《一起向未来》等歌曲，庆祝顺利解封。

北青报记者从南苑街道了解到，在管控期间，为了让居民们安心隔离，街道成立专项工作组，制定专门的工作方案，推出“四心四送”服务举措，开通24小时服务专线，组建“带货跑腿队”，化身“采购员”和“跑腿侠”，为封控、管控居民提供“代买送门”，满足“共性+个性”需求；并梳理患基础病及慢性病、行动不便等特殊人群，建立一对一的台账，安排专人开展生活及心理咨询服务。小年、除夕、初五，街道为每户上门派送“过年礼包”，做到保供不断，年味不减。南苑街道相关负责人介绍，对已解封区域街道将秉持“解封不解防”原则，坚持管控持续从严，毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作。

解封后，街道将继续从严从实从细做好服务保障和疫情防控工作，居民还要执行7天的健康监测，并遵守常态化疫情防控工作要求，落实戴口罩、勤洗手、少外出、不聚集、保持安全社交距离等防护措施。社区出入口24小时专人值守，严格落实测温、查证、验码、登记等疫情防控措施。

大兴旧宫镇美利新世界小区

解除封控管控

昨日，经大兴区新冠肺炎疫情防控工作领导小组批准，自2月7日16时起,旧宫镇美利新世界小区6号楼解除封控，旧宫镇美利新世界小区1-5号楼、7-14号楼解除管控，小区内其他区域解除防范。

据悉，旧宫镇美利新世界小区1-14号楼相关人员继续开展7天健康监测。有关部门提醒小区内居民遵守常态化疫情防控工作要求，落实戴口罩、勤洗手、少外出、不聚集等防护措施。

文/本报记者 蒲长廷 李泽伟