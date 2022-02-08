“国潮热”彰显中国制造魅力

英国《金融时报》网站近日刊文称，中国一家珠宝零售商最近表示，现在年轻一代更愿意购买国货，对带有龙凤等中国传统文化符号的“国潮”珠宝需求强劲，在很大程度上推动了疫情期间的销售增长。根据该公司提供的数据，2021年4月至9月，“95后”及千禧一代消费者贡献了该公司“传承系列”产品销售额的56%以上。

法国《新工厂》周刊网站近日刊文指出，中国消费者正在转向本土品牌，化妆品市场的演变证明了这一点。业内人士表示，过去3年，中国本土品牌销量呈爆炸式增长。中国本土品牌善于运用数字化手段，微信、抖音等社交媒体的营销作用越来越大。

近年来，“中国制造”和“中国创造”好评不断，“国潮”一词应运而生。中国国产品牌呈现出一些重要特征：一方面，国产品牌将乡土化、小众化的设计理念融入产品中。从中国源远流长的历史文化中获取灵感，结合当下人们的审美加以创新，通过具有东方魅力的商品满足消费者含蓄、自信、沉稳等个性化需求。另一方面，国产品牌注重展现全球化、数字化、绿色化的设计思路。用国际视野审视市场需求，运用国际前沿的数字技术和环保材料，打造出独特、智能、生态的潮流商品。

新冠肺炎疫情暴发后，国际贸易受到冲击，进口商品供应相对不足，增加了中国消费者选购国货的几率，使得一批优质国产品牌被更多消费者发现并得到认可。从更长的时间线来看，近年来，国产品牌受到更多消费者青睐，主要基于以下原因：随着经济全球化的深入发展，中国不断拓展改革开放的广度和深度，国产品牌的产品工艺、设计及质量得到大幅度提升，品牌定制和售后服务保障能力不断提高，同时具有一定的价格优势，从而吸引更多消费者购买。“国潮国风”的兴起，不仅彰显着中国综合国力、中国制造水平的提升，更体现出中国人的民族文化自信日益增强。中国消费者对国产品牌蕴含的色彩偏好、生活习惯、文化修养及装饰搭配越来越认可。

当前，新一轮科技革命和产业变革正扑面而来，国际竞争日趋激烈，国际产业分工格局加快重塑，新理念、新技术、新方式创造出更多市场空间，尤其是数字信息技术推动新型制造业加快发展。新赛道提供了新的起跑线，为中国制造业大展身手、实现赶超发展提供了新契机。同时必须注意到的是，中国制造业还面临诸多挑战：一是与发达国家高端制造业仍有不小的差距；二是其他发展中国家能以更低的劳动成本承接劳动密集型产业转移，抢占中低端制造业；三是中国制造业内部困境有待进一步破解，如自主创新能力、产业集群发展水平、资源利用率和品牌塑造能力等不高，产业结构不尽合理等。

品牌是一种生产力，是人类文明的重要体现。近年来，国产品牌越来越受消费者青睐，说明“中国制造”的生命力越来越旺盛。未来，国产品牌发展潜力巨大，应继续坚持自主创新之路，走向更广阔的国际市场。

其一，要妥善处理多样性与一致性关系、传统与现代关系、国内市场与国际市场关系，将品牌制造纳入国家产业结构调整的整体布局中，置于世界产业结构调整的链条上，在增长中寻找结构优化和资源整合的平衡点。

其二，要坚持继承与创新相结合，发挥国企与民企两个积极性，大力培育核心品牌，加快发展国家品牌产业和民生品牌工程，扩大竞争优势。

其三，要从要素驱动转变为创新驱动，从低成本竞争优势转变为质量效益竞争优势，从资源消耗大、污染物排放多的粗放制造转变为绿色制造，从生产型制造转变为服务型制造。

其四，要以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以提质增效为中心，以满足经济社会发展需求为目标，以开放合作为手段，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进品牌产业转型升级，培育有中国特色的品牌文化，实现国产品牌新跨越。（常可潆采访整理）