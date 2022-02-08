“冰墩墩”是如何诞生的？

随着北京冬奥会开幕，吉祥物“冰墩墩”的周边商品得到越来越多人的喜爱，这对我们设计者来说，是一种莫大的鼓舞和肯定。

还记得2018年底，北京冬奥组委宣讲团来到广州美术学院，当时距离冬奥会吉祥物征集截止日期只剩1个月左右时间。来之前，宣讲团也表达了他们的顾虑，认为岭南地区冰雪较少见，我们的很多学生可能很少见到冰雪，也许会对冰雪运动缺乏想象力。说实话，刚开始，我们的一些师生也没有信心。但我认为，较少见到冰雪甚至没见过冰雪的孩子，对冰雪的向往和想象力，或许会超过对冰雪司空见惯的人。

随后，我组建了团队，原本12名成员都是做平面设计的，后来又增加了两名做3D设计的老师。我们希望吉祥物的设计不仅是静态表现，还能更具动感、更符合互联网时代的特征。

不到1个月时间，我们创作了16幅作品，并在截止日期前的最后一天送到了北京。共计5816幅作品被送到了北京冬奥组委，在最后产生的前10名作品中，有3件作品出自我们团队。而最终成为吉祥物的“冰墩墩”，是在此后历经7个月修改后确定的。这期间，我们团队经常通宵达旦地修改。就这样，一遍遍地修改，不断地完善，我们共创作了500多个卡通形象，绘制了上万张草图，3D效果图的文件超过100GB。出于绝对保密的原则，团队往返北京逾20次，向奥组委进行展示。

2019年9月17日，北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物发布。发布仪式结束后，大家抑制不住地激动：我们设计的“冰墩墩”成了冬奥会吉祥物！这么久以来的艰难付出，终于有了回报。

“冰墩墩”以熊猫为原型进行设计创作。冰象征纯洁、坚强。墩墩，意喻敦厚、健康、活泼、可爱，契合熊猫的整体形象，象征着冬奥会运动员强壮的身体、坚韧的意志和鼓舞人心的奥林匹克精神。熊猫形象与冰晶外壳相结合，体现了冬季冰雪运动和现代科技的特点。头部外壳造型取自冰雪运动头盔，装饰彩色光环，灵感源自于北京冬奥会的国家速滑馆“冰丝带”，流动的明亮色彩线条象征着冰雪运动的赛道；左手掌心的心形图案，代表着举办国对全世界朋友的热情欢迎。整体形象酷似航天员，寓意创造非凡、探索未来，体现了追求卓越、引领时代以及面向未来的无限可能。

在“冰墩墩”的主形象发布后，我们就开始继续设计它的各种运动姿态。希望它能用可爱的形象，在冬奥会上更广泛地传播中国文化。

（作者为广州美术学院教授、“冰墩墩”设计团队负责人，本报记者姜晓丹采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年02月08日 13 版）