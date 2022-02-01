首儿所春节期间4209人次医务人员在岗值守

“张嘴……啊……”除夕这天，在首都儿科研究所（以下简称“首儿所”）的核酸采集点，门诊治疗中心护士李响正在进行核酸采集。据了解，除完成初一、初四、初六的医院核酸采集工作外，他还是核酸采集应急队员，随时准备支援一线。像李响这样在春节期间依旧坚守在岗位上的医务人员在首儿所还有1226名，他们分布在各个岗位，守护着首都儿童的生命安全和身体健康。

首儿所相关负责人介绍，春节期间首儿所有4209人次医务人员在岗值守，其中有598名医生出诊，副高以上职称100人，与去年同期相比，出诊人数增加了23%。除24小时急诊保障外，为应对春节常见的儿童外伤、异物等突发情况，还安排了14名医生备班。病房、门急诊有1853人次护士在岗，护理督导小组每天巡查督导，确保患儿安全。

该负责人表示，为最大化满足核酸检测需求，检验中心全体工作人员轮流值守，以保证急危重症患儿2小时、发热病人4小时、社会愿检尽检人员6小时的核酸检测报告时间。此外，制定了突发公共事件应急工作预案，严格落实岗位责任，为节日期间有住院、手术、转运需求的患儿及家庭保驾护航。另外选派了66名有丰富临床经验的业务骨干，组建了两支应急保障队伍，承担院外援派和院内应急救治工作。为了落实常态化疫情防控措施，首儿所有348名医护人员组成了7支应急救治、疫情防控和冬奥会保障队伍，24小时待命，随时抽调支援疫情防控和疫苗接种任务。

该负责还提出，首儿所以最高标准最严要求筑牢疫情防控防线，院感处工作人员落实每日院感督查情况，把好关口、织密网络，分工分区域进行督导、检查，不留死角全覆盖。对院区4个主要出入口进行分区管理，安保人员严格疫情防控要求，确保就诊患者、院内职工各行其道，分流发热患者，避免交叉感染。

首都儿科研究所党委书记刘中勋表示，所党委统筹安排，凝心聚力，始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，始终坚持打造有温度的医院，提供有关怀的医疗，培养有情怀的医生，以高度的政治站位和强烈的责任担当，全力做好疫情防控工作，全力助力冬奥赛事的成功举办，全力保障全市人民过一个安全祥和的春节。（邱爽 池杨）