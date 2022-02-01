收视率21.93%点击49.32亿次，这届春晚上文化大餐

《2022年春节联欢晚会》 央视供图

中新网北京2月1日电 (记者 高凯)1月31日20点，中央广播电视总台《2022年春节联欢晚会》如约与观众见面，720度环形屏幕和XR、AR等虚拟技术的运用，为观众奉上文化大餐。

据初步统计，截至1月31日24时，2022年春晚电视端直播平均收视率达21.93%。新媒体直点播用户触达49.32亿次，相对去年增加明显。首次推出的竖屏看春晚累计观看人次2亿，竖屏用户中30岁以下用户占比超50%，总点赞数3.6亿。

《2022年春节联欢晚会》 央视供图

海外方面，来自美国、加拿大、法国、意大利、俄罗斯、日本、巴西、澳大利亚、印度、阿联酋、新加坡、南非等170多个国家和地区的600多家媒体对春晚进行同步直播及报道，通过CNTV和CGTN海外社交矩阵收看春晚直播海外受众人次超过3524万次，相对去年增加近1658万次。

据介绍，今年春晚以“新征程上的迎春曲，中国年里的欢乐颂”为主旨，力求从小切口着手，反映建党百年、乡村振兴、生态文明、冬奥盛会、中国航天等重大主题。

当晚表演的一大亮点是彰显中华文化底蕴和时代审美追求的融合创新类节目。音乐短剧、景观太极、创意音舞诗画和原生态情景表演等，通过科技与文化深度融合，在虚幻与写实中打造出优美、惊艳的视觉效果。舞蹈诗剧《只此青绿》融合XR、全息扫描等前沿科技，舞者以独步、静待、垂思等舞蹈语汇将《千里江山图》这一经典传奇娓娓道来。俯仰之间，定格青绿千载；动静相衬，聆听历史的跫音。

《2022年春节联欢晚会》 央视供图

创意音舞诗画《忆江南》将旷世名作《富春山居图》合璧团圆。濮存昕、冯远征、李立群(中国台湾)、丁志诚、阿云嘎、杨宗纬(中国台湾)、郑棋元、蔡程昱等翩然入画，行吟、樵渔、诵读于秀水青山，画随歌吹走，人在画中行。观众在栩栩如生的画卷中品读经典，寻味江南。

从耄耋之年的名家，到年仅七岁的萌娃，数代人同台献艺《生生不息梨园情》，戏曲艺术戏韵悠长、薪火相传。尤其是在京剧选段《徐策跑城》中，74岁高龄的陈少云宝刀未老，抖髯、抓袖、踢袍、横错步等戏曲程式动作一气呵成，让人们在名家的手眼身法、唱念做打中感受中华民族的文化精神。

景观太极《行云流水》突破舞台空间限制，三位武术和太极冠军在上海、重庆、广州四座云端高楼闪转腾挪，一招一式划动城市的天际线，意发神传诠释“天、地、人合一”。武术短剧《乳虎啸春》把剧情融入武术表演，虎娃以习武晨练、跋山涉水、智取行侠为叙事线索，将博大精深的中华武术、肝胆相照的侠义精神、自强不息的人格修养作出焕新表达。

百年考古学溯脉追根，为人类文明献上“何以中国”的时代答案。张国立揭晓三星堆新出土文物青铜大面具。国之重器真容乍现，一眼望去见证千年文明。随后的舞蹈《金面》，舞者与青铜大面具跨越时空，展开一段奇幻般的爱恋，使“国宝活起来”。

语言类节目力求以小切口观照现实，题材多元接地气，其中贾玲、张小斐等人带来的小品《喜上加喜》用一则短视频破题，呈现一派热闹喜乐的阖家欢好戏；沈腾、马丽、常远、艾伦等人演绎的小品《还不还》，辛辣讽刺失道者寡助、众叛亲离的“老赖”，作品以“不是我们脸皮薄，是老同学情谊深”“能借给你钱的人都是最信任你的人”等警语倡导诚信做人的美德。

歌舞类节目群星荟萃，老中青三代演员联袂献上题材丰富。殷秀梅、阎维文以《春风十万里》歌颂大美中国。张也、吕继宏高歌一曲《我们的时代》，表达对新时代的美好祝福。陈坤、萧敬腾(中国台湾)、王嘉尔(中国香港)、彭永琛(中国澳门)献唱《黄河长江》，深情礼赞悠久的华夏文明。此外，还有韩红倾情演绎歌曲《这世界那么多人》，让观众为之共情。

北京2022年冬奥会将于2月4日大年初四盛大开幕。国际奥委会主席巴赫首次在央视春晚的舞台上用中文祝大家新春快乐、虎年大吉，并邀约共庆北京2022年冬奥会。廖昌永、李玟(中国香港)与众多国际友人唱响冬奥主题歌曲《点亮梦》。“奥林匹克的相逢，七彩的天空最美的笑容”，梦想跨越关山万重，奥林匹克精神传遍全球。