讲年俗 品年味 赏年画-光明日报-光明网

《剪窗花》 朱扬

《其乐融融·拜新年》 邱建国

《过新年穿新衣》 洪玉

《贴春联》 孙殿珍

《喜迎冬奥》 李佳鑫

《金山银山奔小康》 许珊

《冬韵序曲》 韩磊

《采荷》 陈楠

《小康的生活》 丰雪

《建德非遗·严州虾灯》 李雯

《新农村 新生活》 唐庆

《丰收锣鼓敲起来》 毛富先

“庆丰腰鼓”“查干晨曲”“严州虾灯”“鲁中正月”，大江南北的民俗风情扑面而来；“剪窗花”“贴春联”“赶年集”“拜新年”，全国各地的年节氛围浓郁热闹，一幅幅鲜活生动的年画讲述着民俗，传递着年味儿，浸润着人心。春节元宵节期间，“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展示活动近期在全国开展，广大人民群众和专业美术工作者共同拿起画笔描绘自己的新生活、新变化，通过木版年画、新年画、农民画以及具有年画元素的插画等多种表现形式，生动描绘新时代人民小康生活新图景，充分彰显昂扬奋进的时代主旋律。

年画是流传于中国民间并为中国老百姓喜闻乐见的艺术形式，每逢新年来临，人们用年画来装饰环境，祝福新年吉祥，同时企盼来年风调雨顺。年画承载着老百姓对美好生活的向往，它起于古代的“门神画”，在中国，年画不仅是年节的艺术点缀，还是民间审美的重要载体，承载着文化传承和道德教育的功能。年画形式语言大多采用大红大绿的色彩，充满喜庆的气氛，造型上善用夸张的手法，极具艺术性，其中的人物、动物等生动可爱，富有活力，体现了中国民间的艺术创造力。

这些与节日氛围相融合、与百姓生活相融合、与古都文化相融合、与冬奥活动相融合的年画作品，体现传统与时尚、文化与科技、文化与消费的共融共生，彰显中华优秀传统文化散发的新时代魅力。在新春佳节来临之际，年画是为人民群众送上的视觉大餐，愿年画留住人们更多美好的记忆，让新年充满年味儿。