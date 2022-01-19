互联网健康消费观察：这届“新老人”有点潮

爱网购、爱健身、爱减肥、爱旅游……近年来，这些本应属于年轻人独有的标签，越来越被一个名为“新老人”的特殊群体所分享。一份由阿里健康研究院发布于1月19日的《新老人互联网健康消费洞察报告》(以下简称《报告》)显示，这届“新老人”有点潮。这一出生于20世纪60年代左右、正步入老龄阶段的人群，因其独有的特质，正在成为数字健康领域不可忽视的一波“生力军”。

《报告》显示，相较于2019年，2021年通过天猫医药健康购买健康商品和服务的“新老人”增加了近6成，相应的消费金额增加了近9成。“以前只知道上网看电视剧，2020年疫情发生后，出门不方便，孩子在家教会了我们网购，现在买药什么的都在天猫上，快递送到家，方便，安全。”57岁的北京海淀居民张光红(化名)说。

值得注意的是，不同于传统老人，很多“新老人”通过购物车传递了对“更美”“更瘦”的诉求。例如，“新老人”购买彩瞳的人数两年来增加近50%，其中女性占比近7成；购买面膜和的祛疤产品人数分别增加近一倍和两倍以上。天猫医药健康数据还显示，“新老人”群体最热衷购买的健康“八件套”依次为：智能血压计、制氧机、护腰带、智能血糖仪、口袋呼吸机、医用口罩、医用面膜和祛疤产品。

除了对美的追求，“新老人”群体还注重健身。相较于2019年，2021年“新老人”在天猫医药健康上购买乳清蛋白粉和增肌粉的人数增加了55%，购买护具的人数增加了51%。

更好的身体是为了更好享受生活。此前有研究机构调查显示，“有钱有闲”的“新老人”群体已成为旅游市场的“主力军”。便携轻巧、甚至可以装进口袋的健康设备，能让“新老人”来一场“说走就走的旅行”。相较于疫情前，2021年在天猫医药健康上购买口袋呼吸机的人数增加了92%，购买洗鼻器的人数增加了59%，购买胰岛素笔的人数增加了74%。

相较于传统老人的节俭，“新老人”群体在照顾自己健康上更舍得消费。2021年，“新老人”在天猫医药健康上购买花胶的金额同比疫情前的2019年同比增295%；购买复合维生素同比增长164%，购买人参同比增长106%。阿里健康研究院同时发现，通过天猫为自己预订体检套餐的“新老人”人数亦大幅增加。

在关爱自己的同时，已经“互联网自由”的“新老人”们也更加关注家人健康。譬如，相比2019年，“新老人”2021年在天猫医药健康上购买的儿童维生素金额同比增长198%，他们购买的中青年体检套餐也大幅增加。

一个有趣的现象是，“新老人”群体2021年购买叶酸的金额同比两年前增加了193%。而叶酸往往被认为是备孕的必备品。“我结婚后不久，就收到过我妈妈网购来的叶酸，虽然是夹在一堆维生素里，也让我不得乎怀疑她的‘小心机’。”90后女生小姜(化名)说。小姜坦言，自从爸妈学会网购后，她再也不用操心给他们寄健康品，但“有点担心他们整天抱着手机，有点网瘾了”。