牵手中国农业科学院 淄博数字农业农村项目再添“核心引擎”

1月17日，淄博市与中国农业科学院在北京签订合作协议，双方将在淄共建中国农业科学院数字农业农村研究院，淄博市遍地开花的数字农业农村项目有了“核心引擎”。

据悉，淄博将用5到10年时间，将中国农业科学院数字农业农村研究院（淄博）建设成为具有国内一流水平的国家级数字农业农村创新中心、富锶产业创新中心、农业智能装备和农产品加工研发中心，成为华北地区乃至全国数字农业农村与特色产业科技创新的示范者、引领者，成为涵盖政、产、学、研、用、金、服各个领域，要素集聚、功能健全、装备先进、绿色高效的“农业硅谷”。

1月17日，淄博市与中国农科院在北京签订合作协议。

短短一年多时间，淄博市委、市政府以打造数字农业农村中心城市为“磁场”吸引力，频频与全国各方巨头“牵手”合作，广泛汇集了人才流、科技流、信息流、市场流、资金流、物资流等多种资源和要素，一个个资源禀赋不同、比较优势各异的合作项目纷纷在鲁中大地“开花结果”，凝聚了淄博数字农业农村的“C位”中心优势。

“打造数字农业中心城市，是对传统农业发展模式的革命，必须搞好顶层设计，理清基本的理念和路径。”2020年5月7日，淄博市委书记江敦涛在召开农业高质量发展专题会议时说，要强化平台思维、生态思维，整合、融合优质平台资源，在种养加、产供销等各领域、各环节，链接各类高端优质资源要素，建立紧密协同合作关系，合力向产业链条下游掘进。

全国首个“盒马市”落户淄博，阿里数字农业产业中心（山东仓）被确定为山东省重大项目；博山区等1区3镇被确定为首批山东省数字乡村试点；全国新增农村改革试验区交流活动、人民网2021乡村振兴大会相继在淄博举办；“数字农业贷”被国家发展改革委列为新型城镇化综合试点；纽澜地“数字牧场”等3个案例获农业农村部“2021数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例”；高青县黑牛全产业链数字化改造案例入选国家《数字乡村建设指南1.0》；中以数字果园、七河数字车间、得益数字牧场、思远技术服务等模式在全国复制推广……淄博市数字农业农村建设如火如荼。

淄博央居齐鲁、组群分布、交通优势明显，具有城镇化率高、工业基础好、信息基础设施支撑能力强、现代高效农业成效显著等优势，以数字化赋能农业产业全链条、农村治理各领域、农民生活全方位，走出了一条“数字+农业农村”发展新路子，开创了淄博乡村全面振兴新局面，一批数字农业农村改革成果走在全省全国前列。

中国农业科学院数字农业农村研究院（淄博）的建成，将有力推动山东省农业农村现代化继续走在前列，为山东省搭建起院地合作的桥梁，不仅对淄博市农业农村发展具有重要意义，对山东省乃至全国的数字农业农村建设都将起到引领带动作用。（刘颖婕）