“地球生物基因组计划”开始全面测序

全球范围内绘制所有已知植物、动物、真菌和其他微生物生命基因组的努力正进入一个新阶段，从试点项目转向全面测序。地球生物基因组计划（EBP）的这一新阶段以最新一期《美国国家科学院院刊》上发表的一系列论文为标志，描述了该项目的目标、迄今为止的成就和后续步骤。

EBP工作组主席、美国加州大学戴维斯分校进化与生态学特聘教授哈里斯·莱温说：“EBP的精髓在于，这是生物学史上最大规模的协同努力。其从基础科学延伸到突破性应用，解决了一系列紧迫的全球问题，例如防止生物多样性丧失和使粮食作物适应气候变化。”此外，其让“实现对所有真核生物测序的最终目标变得触手可及”。

EBP于2018年11月启动，其目标是提供所有180万种已命名的植物、动物和真菌以及单细胞真核生物的完整DNA序列目录。

如果不采取行动遏制气候变化和保护全球生态系统的健康，预计到本世纪末地球将失去50%的生物多样性。为所有已知的真核生物创建一个DNA序列数字图书馆，有助于为防止生物多样性丧失和病原体传播、监测和保护生态系统以及增强生态系统服务提供有效工具。

到2023年，EBP第一阶段的目标是产生代表约9400个分类科的参考基因组。到目前为止，附属项目已产生了大约200个这样的参考基因组，预计到2022年底完成测序、组装和注释3000多个，约占一期目标的三分之一。

该项目涵盖了加利福尼亚保护基因组计划（美国）、达尔文生命之树计划（英国和爱尔兰）、脊椎动物基因组计划和10000只鸟类基因组计划。

截至2021年12月，EBP项目包括来自除南极洲以外的各大洲22个国家的44个成员机构的5000名科学家和技术人员。49个附属项目涵盖了大多数主要的真核生物分类群，这些项目可以获得来自博物馆藏品和野外生物学家的数以万计的高质量样本。旨在利用DNA条形码技术发现和识别物种的BIOSCAN项目和致力于发现可能构成大流行威胁的新病毒的全球病毒组项目也作为附属机构加入。

总编辑圈点

这是一个庞大的全球性项目，被称作继人类基因组计划（HGP）之后的“下一个生物学登月计划”。在项目启动前，人类只完成了极少数复杂生命物种的基因组测序，该计划可以让我们及子孙后代，更好地理解和保护地球物种和生态系统。毕竟，地球生物多样性正在快速丧失，人类总要为改变与自己共存的这些生物的命运做出努力。值得注意的是，它是一项需要团结协作的工作，各国科学家和科研机构需要精诚协作，长期投入，才能按照既定目标实现计划。