冬奥会食品确保满足运动员的“特殊要求”

北京冬奥会即将喜迎八方来客，远道而来的运动员们很快会体验到东道主的热情好客。中国人将“民以食为天”奉为至理，各方将共同努力，确保让运动员们吃得健康、吃得安心。

三级餐饮保障体系

提供安心饮食

为确保运动员的食品安全，北京冬奥组委建立了三级餐饮保障体系，从种养殖、生产加工、运输仓储、烹饪制作、餐饮服务到垃圾回收等环节全流程严格管理。

北京冬奥组委运动会服务部部长于德斌介绍，北京冬奥会高度重视食品供应安全，成立了运行保障指挥部服务保障组，综合协调赛时餐饮等服务保障工作，监控场馆赛时统一服务标准，依托北京冬奥会食品供应安全工作协调小组统筹协调冬奥食品供应安全保障跨部门、跨境与跨地区的重大事项，确保赛时餐饮供应充足、食品安全。

他说，北京冬奥组委还制定实施农产品、水果干果和生产加工产品三大类，猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、乳制品、水产品、蔬菜、果品等17项餐饮原材料供应基地规范标准，保证食品绝对安全。

此外，新技术也被用来保障北京冬奥会食品安全。通过开展微生物检验、食用农产品样品制备管理等，高质量、高标准、高效率开展食品检验检测工作，监测评估食品安全风险。

运动员食品“特殊要求”

备受重视

对于运动员来说，吃得健康、安心比普通人多一层含义，他们的食物既要营养丰富，还要杜绝发生兴奋剂问题，食品标准高于通用要求。

北京冬奥组委新闻发言人近日接受新华社专访时强调，北京冬奥组委高度重视食品安全问题，所采用的肉类食品均符合食品安全要求。中国食品安全部门对肉类食品的监管始于养殖源头，建立了覆盖动物生长全过程的信息记录和可追溯制度。特别是对食品动物的饲料、用药、防疫，按照中国国家标准，实行严格管理，从而保证运动员就餐的绝对安全。但鉴于国际体育赛事对运动员的特殊检测要求，冬奥组委仍建议运动员注意自身的饮食、用药等行为。

在近日农业农村部有关冬奥会和“两节”农产品质量安全保障的工作会上，副部长马有祥指出：“直供冬奥的农产品不仅要100%达到食品安全的通用要求，还要符合食源性兴奋剂‘零检出’的特殊要求。”

世界反兴奋剂机构副主席、北京冬奥组委运动员委员会主席杨扬表示，北京冬奥组委与世界反兴奋剂机构、中国反兴奋剂中心等有关机构长期保持密切沟通。“请运动员们放心，在冬奥会期间所有提供的食物是绝对安全的，也符合食源性兴奋剂‘零检出’的特殊要求，请大家专心训练备战。”

食源性兴奋剂阳性需运动员

格外防范

据了解，食源性兴奋剂阳性在运动员兴奋剂检查阳性中时有发生，需要运动员们格外小心防范。造成阳性结果有时是因为使用了成分不明的药品、营养品；有时是因为摄入受污染的食物，之前还发生过马匹吃了受污染的草料而造成药检阳性的情况；有时甚至一些日常食品对普通人是安全的，其本身所含有的某些物质却可能造成运动员药检阳性。

由于在世界范围内食品污染造成的药检阳性较为常见，世界反兴奋剂机构曾在指导性文件中提示，运动员在世界各地参赛时，在食用来源不明的动物食品时应格外小心，以防造成药检阳性。俗称“瘦肉精”的克伦特罗、莱克多巴胺等经常是动物性食品里造成运动员药检阳性的违禁物质。

据悉，世界反兴奋剂机构在其2021年的指导性文件里特别指出，如果克伦特罗、莱克多巴胺等4种违禁物质的阳性结果显示浓度低于5纳克/毫升，他们将进行调查。如果调查证明为食品污染，运动员不会受到处罚。克伦特罗、莱克多巴胺在世界反兴奋剂机构的禁药清单中属于S1类蛋白同化制剂，在国内为食品动物中禁止使用的药品。

文/新华社