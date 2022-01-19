北京：核酸检测结果力争6小时内反馈

昨日，北京市第268场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。市疾控中心副主任庞星火在会上介绍，1月17日0时至1月18日15时，本市新增2例本土新冠肺炎确诊病例和1例核酸检测阳性者。其中，2例本土确诊病例的居住地和工作单位均在海淀，分别是1月15日报告的确诊病例的母亲和同楼层同事。1例核酸检测阳性者为在京务工人员，拟于1月18日从北京火车南站乘坐高铁出京，已被就地隔离。

值得一提的是，为满足公众对核酸检测的需求，市卫健委副主任、新闻发言人李昂指出，本市将着力提升核酸检测效率， 力争6小时内反馈各类人群核酸检测结果，最长不超过12小时。市医保局副局长、新闻发言人杜鑫也明确，本市核酸检测机构全部执行统一价，不得收取“加急费”。

核酸检测结果

力争6小时内反馈结果

在发布会上，李昂指出，为满足公众对核酸检测的需求，为百姓提供安全、便捷、高效的核酸检测服务，本市进一步提升核酸检测效率，增强核酸采样能力，加强核酸检测质量监管，优化核酸检测服务。

李昂表示，本市将着力提升核酸检测效率。要求本市各类核酸检测机构加强核酸检测力量配置，进一步缩短出具核酸检测结果的时间，及时出具检测结果。在保障检测质量的前提下，做到快检快出，力争6小时内反馈各类人群核酸检测结果，最长不超过12小时，并及时将数据上传北京健康宝。

同时，持续增强核酸检测采样能力。“目前全市核酸检测机构共286家，日检测能力达168万单样本。”据李昂介绍，本市二级以上综合医院、传染病专科医院、疾控机构、设置发热门诊的医疗机构均已具备核酸检测能力，并重点建设8家国家公共实验室、12家市级检测基地和23家区级检测基地。根据近期疫情形势，本市各级各类医疗机构进一步充实核酸采样队伍及后备队伍，全市共储备采样人员6万余人，持证检测技术人员1.1万人，保障在短时间内可迅速调集，确保完成核酸检测任务。

李昂强调，为保障核酸检测质量，将进一步加大核酸检测实验室质量评价和通报处置力度，对质量评价成绩不合格的机构，第一时间要求其暂停检测服务，督促其限期整改，整改后验收仍不合格的，坚决停止其核酸检测业务，对违法违规行为严肃处理，卫生健康部门将向社会定期公布检测机构质控评估结果。

本市已经确定44家

24小时核酸检测机构

李昂明确，各检测机构根据核酸检测需求，动态调整服务时间和值班人员，根据核酸检测需求增加情况及时补充人力，增加检测号源，保障采样工作有序开展。据其介绍，目前，本市已确定44家可提供24小时“愿检尽检”服务的核酸检测机构，94个采样点可提供混检服务，保障全市各区均有可提供24小时服务和混检服务的检测机构。

李昂透露本市通过北京健康宝、健康北京微信公众号等渠道，动态更新全市核酸检测服务机构信息，在前期公布全市核酸采样点、24小时核酸检测机构名单的基础上，将增加可提供混检服务的检测机构信息，方便市民查询。

核酸检测禁收“加急费”

违者将处5倍以下罚款

针对近日有媒体报道本市部分社会检测机构在开展新冠病毒核酸检测时收取“加急费”问题，在发布会上，市医保局副局长、新闻发言人杜鑫说：“我们高度重视，经市医保局、市卫生健康委、市市场监管局、市发展改革委、市财政局等部门共同研究，对全市核酸检测机构收费行为进行进一步规范。北京新冠病毒核酸检测机构全部执行统一价，不得收取‘加急费’。”

杜鑫表示，本市各类检测机构在开展核酸检测时，应按照“新型冠状病毒核酸检测”项目统一定价收费，价格为单检每次不高于35元，混合检测每样本不高于8元。

据悉，市医保局、市卫生健康委、市市场监管局等各有关部门将联合对各类检测机构进行政策宣贯培训，并加大监督执法力度，对未按政策要求贯彻落实的，有关部门将依法依规严肃处理。市市场监管综合执法总队五支队支队长韩涛透露，市场监管部门将在全市加强价格执法检查，依法查处价格违法行为。对不执行政策收取加急费等变相提高核酸检测收费标准的价格违法行为，依法没收违法所得，并处5倍以下罚款，对情节恶劣的典型案例予以公开曝光。

天津方向通勤人员进返京

需持48小时核酸证明

为进一步提早发现和管控疫情风险，在进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码的基础上，自2022年1月22日零时起至3月底，进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测。在京短暂停留是否需要进行核酸检测？抵京后每隔72小时都需要进行一次核酸检测吗？通勤人员进返京政策规定是否调整？在昨日的发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建对相关热点问题进行回应。

据徐和建介绍，进返京人员抵京后没能及时进行核酸检测的，北京健康宝将弹窗提示，可能会影响出行和日常生活。他提醒大家及时关注防控提醒，自觉遵守防疫规定，抵京后第一时间报告，配合做好核酸检测、健康管理等工作。抵京后72小时内进行一次核酸检测即可，但是需要集中隔离、居家隔离或健康监测的人员除外。他还提到，抵京后72小时内离京的，不需要做核酸检测，但是抵京前48小时内核酸检测阴性证明是必不可少的。

徐和建表示，环京地区通勤人员按照现有的规定继续执行，即首次进返京需持48小时内核酸检测阴性证明，此后每次进返京持14日内核酸检测阴性证明即可，鉴于当前疫情形势，天津方向的通勤人员每次进返京需持48小时内核酸检测阴性证明，待疫情平稳后，将及时调整。

文/本报记者 解丽 李泽伟 王斌