0元学配音能轻松月入过万？别听这类培训班瞎忽悠

当前，我国在线音频市场规模稳步扩大。市场上，部分制作精良的有声书（剧）平台收购价可达每小时数千元，越来越多的人开始关注录制有声书赚钱的机会。

新华社记者发现，有些商家乘机在网络平台推销各类“声音培训班”。有些培训班大多先以“免费专业声音培训”“帮联系高收入兼职”等承诺招揽学员，但学员们在高价购买课程后，并未能实现广告所称“轻松月入过万”“培训完保障就业”，有的甚至还背上网贷。

套路：门槛低、赚钱多、赚钱快、躺着赚

有些“声音培训班”揽客套路明显。

第一步，“低价课”“免费课”玩命忽悠你听课。记者发现，“声音培训班”大多设有“训练营”“试听课”等收费极低甚至免费的短期培训课用于吸引学员。

第二步，“既好学又好赚”免费课变“洗脑壳”。记者体验“喜X教育”声音训练营课程发现，其中与播音、配音专业技术培训直接相关的内容占课程总时长非常少，大量时间被培训导师用于向学员灌输“零基础学习两个月兼职月入三五千”“在家录有声书一小时能赚上百元”“全职有声书主播月入30万”等观念。

第三步，承诺“能赚更多”“能派工作”，实为卖高价课。“熊X教育”培训导师声称：“即便是新手，接受进阶培训后每个月赚5000元左右很轻松。”

记者被告知，“进阶培训课”价格从数千元到数万元不等，时间短则两个月，长则半年。

推销高价课的多家机构都强调能为学员“派单”（提供兼职机会）。“喜X教育”训练营向记者承诺，进阶课程毕业学员通过考核后即可进入“专业试音池”，长期享有优先为喜马拉雅等大平台录制有声书赚钱的机会。“熊X教育”则声称拥有大量录制有声书的“内部机会”等仅供进阶班学员享受。“好X微课教育”则给记者发来一份列有多家知名有声平台的名单，暗示能够从这些平台接单赚钱。

真相：培训质量差、承诺难兑现、有人“被网贷”

培训班的承诺大多难以兑现。

——培训质量差。在读大学生小方花7000多元参加了“潭X教育”有声书培训“进阶课程”。她告诉记者，多堂原定“直播课”缩水成“录播课”，学员与老师间无法交流。为数不多的几次“直播课”上，学生也不能与老师“连麦”互动。老师课后仅会留一些绕口令、普通话发音训练，且对学员训练情况反馈非常滞后。

记者还发现，有不同培训班承诺“真实直播不录播”的课程，竟出现同一时间由同一人员讲授完全不同内容的情况。

此类培训班大多宣称由所谓“顶级播音老师”专门授课，但实际大多是由播音主持专业的在读大学生兼职授课。

——承诺难兑现。“我们自己找不到兼职渠道，机构承诺介绍工作机会和兼职渠道，但其实什么都没有，课程结束后老师会迅速解散学员群。”小方告诉记者，“派兼职单赚钱”“享受专属资源”等承诺无法兑现。

记者还调查了部分机构大力推荐的新手兼职接单网站“X音圈”“畅X有声化”。“X音圈”诱导记者多轮缴费才有机会试音接单。缴费后记者发现，该网站兼职需求有大半要求“专业人士方可投标”，其他的也多已没有试音名额。一些APP投诉、评价平台上，有大量用户批评该网站“骗认证费、会员费”“根本接不到单”。

——有未成年人“被网贷”。“培训老师会向我们反复展示所谓‘老学员’的兼职高收入，向我们强调这次是放送福利，3门课一共才7000多，比原价减了好几千，学生可以用花呗分期。”小方告诉记者，自己刚进班时未满18岁无法开通花呗，培训班便要求她签合同通过第三方贷款机构“小X点”贷款分期付款。

“后来我想查询一下我贷款的金额和利息，已经联系不上帮我办贷款的人员了。我去找班主任，得到的回答含糊不清。”小方告诉记者，她现在不知道自己到底背了多少贷款、要还多少利息，她不少同学也有类似遭遇。

治理：压实平台主体责任、明确监管权责

“声音变现”真的是低门槛“财富风口”吗？问题多多的“声音培训班”为何屡见不鲜？该如何治理？

蜻蜓FM相关工作负责人告诉记者，当前确实是有声书市场的增长期，但市场对有声书作品质量、播讲人专业水准的要求也在迅速提高。

“蜻蜓FM的有声书作品一般由专业录音制作机构完成，不采用兼职投稿。”这位负责人表示，平台有声书中每个角色都会通过几轮试音来认真甄别挑选，主播人选中不乏著名的影视剧配音演员和广播剧专家。

微信读书团队也表示，平台有声书作品主要来自专业机构，很少接收个人投稿。“对于少数被录用作品的个人主播，我们会对其从业经验、相关证书、相关录制作品等过往经历进行审核，筛选标准严格，不是简单培训就可以通过的。”该团队建议大家不要被某些速成培训班的所谓“高额收益”误导。

业内人士透露，当前的趋势是专业平台对有声书、广播剧作品越来越重视后期制作。“后期制作水平的重要性已和演播质量旗鼓相当，不是业余人士能满足的。”

专家对此类培训班的培训方式与效果并不认可。上海视觉艺术学院教授、百佳电视节目主持人孙智华表示，虽然“绕口令”及发音正音是语言训练不可或缺的工具，但这需要久久为功的过程，光靠这些是无法整体提升声音表达技能水平的。配音技能训练对天赋要求比较高，有复杂系统的技能训练手段，绝不是通过几个兼职的大学生在短期内能够提升的。

专家建议应尽快压实相关网络平台责任。此类培训班多在各大网络平台投放夸大、虚假招生广告，深圳市消费纠纷评审专家、北京市东元（深圳）律师事务所律师邓永建议应依照消保法、网络安全法等规范对相关平台严格执法。

市场监管、教育、人社、网信等多方均认为此类培训班存在虚假宣传、侵害未成年人合法权益等问题，但对于应该由何方实施常态化监管并无定论，对于开设此类“声音培训班”应具备何种资质的要求也不够清晰。

中国政法大学法学院副院长张力认为，监管职责不清晰影响了治理此类问题培训班的效能，有关部门应尽快明晰权责，系统施治。（记者周自扬、熊嘉艺）