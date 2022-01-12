天津市于12日下午起开启第二轮全员核酸检测

12日，天津市人民政府发布重要通告，为做好天津市第二轮全员核酸检测工作，全市机关和企事业单位于1月12日（星期三）下午放假半天。广大职工在居住地保持相对静止，根据各区防控指挥部的统筹部署和街道（乡镇）、社区（村）的组织安排，配合进行第二轮核酸检测。核酸采样后，居家等待核酸检测结果，接到阴性结果后方可流动。

截至1月11日12时，天津本轮疫情已报告阳性感染者97例，其中本土新冠肺炎确诊病例49例，本土新冠病毒无症状感染者15例，其他33例初筛阳性感染者待临床专家组进一步核验后进行通报。其中，津南区90例，西青区3例，河西区3例，滨海新区1例。截至目前，本土新冠病毒无症状感染者均未转为新冠肺炎确诊病例。

天津市第一轮全员核酸筛查于1月9日7时开始，共采样11912280人，已出结果7892591人，检出阳性77例，相关检测工作正在进行中。（记者梁姊、张建新）