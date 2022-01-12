莫让“图书盲盒”透支读者的信任（读者之声）

面对当下流行的零售新模式、新业态，有些书商也想跟风，种种花式销售频频出现，“图书盲盒”的推出即为其一。

不久前，在某图书网站的策划下，通过神秘感来抓住用户的“图书盲盒”风靡开来。该网站推出的首批盲盒共有十款主题，每个盲盒中包含两本书和两三件文创产品，售价42.3元。产品一经推出，就迎来“爆单”。

的确有读者在拆盲盒时发现了自己从未关注过的新阅读主题或领域。但遗憾的是，拆盲盒的失望多过兴奋：鲁迅的《彷徨》和某本网络写手的心灵鸡汤被放在同一个盒里，还有读者从“如何处理仇人的骨灰”主题中开出一本《认罪悔罪教育》。

且不说主题是否恰当，被迫收到小众低质、与日常生活毫无关联的图书，未免让一些读者大感上当。而图书包装上的污渍和灰尘，不能不使读者感到，商家在借此清库存、处理滞销书。

以“盲盒”为卖点开展图书营销的并非一家，各地不少书商也热衷于此道。有书店经营者表示，“图书盲盒”一个最大的好处就是由书店来帮读者选书。一些读者面对浩瀚图书往往一头雾水，他们只要告诉书店自己想读什么样的书，有什么样的诉求，书店就可以用专业的眼光来帮其挑选；况且，读者拆盲盒的过程，也给阅读带来一种新奇趣味。

书店经营者的解释听起来似乎有几分道理，然而细细思量仍不免存疑，“图书”牵手“盲盒”，真的就合适吗？

客观来讲，读书，是一件极为私人化的事情。不同读者基于学识、性情、阅历等方面的差异，对于读物的嗜好通常千差万别。就算两个人表面上有着相同的阅读诉求，实际上令他们中意的读物往往天差地别。既如此，书店在缺乏对不同读者深入细致了解的情况下，又怎么能精准把脉，带给读者惊喜？哪怕书店经营者素质不低，也未必能对上读者的胃口。

书商向读者“盲”推好书本就不易，更何况有些人乐于“夹带私货”，打着所谓低价、惊喜的幌子推销连他们自己都未必认可的滞销书，使得购买图书盲盒沦为一场“冒险”。照此发展下去，“图书盲盒”只会不断透支读者的信任，使本就举步维艰的书业经营愈益陷入难以为继的境地。

窃以为，并非万物皆可装入“盲盒”。图书营销再艰难，诚实守信的本真不能丢，实心实意为读者负责的精神要坚守，精益求精努力帮读者找寻好书的本领需修炼。书店经营者只有定下心来，在读者与适宜的图书之间搭建起顺畅的桥梁，尽力用销售方式协助优质图书获得更好的市场反馈，方不失为正途，也才可能在不利的境遇中有所作为，拓展出属于自己的一片天地。