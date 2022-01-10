对餐饮浪费说“不”（百姓关注）

一段时间以来，餐饮浪费现象得到一定遏制，厉行节约的良好风尚正在形成。但制止餐饮浪费需要久久为功，防止反弹。尤其是逢年过节，聚会增多，一些场所点菜讲排场、上菜吃不完的情况又有所抬头，需要引起注意。

笔者在元旦假期走访了一些餐厅，发现铺张浪费现象依然存在。在一家餐厅，一桌顾客结束用餐打算离席，在尚未清理的餐桌上，红烧鱼、烤鸡、石锅菜等菜品都剩下了许多。餐厅服务员上前询问是否需要打包，其中一名顾客回答：“不了，带着也不方便。”

在一家火锅店，不少刚刚结束用餐的餐桌上都有剩菜。有一桌顾客用餐中途加了两盘肉，“多吃点肉，把肉吃完，素菜就算了”。当他们离开时，桌上的蒿子秆几乎未动，娃娃菜、鸭血、香菇等也剩了一大半。“很多顾客点菜时点了不少素菜，想营养搭配均衡一点，但最后蔬菜一般吃不完，我们也只能处理掉。”一名服务员说。

还有一些餐厅推出假日促销活动，顾客点单达到一定金额，即可享受减免。部分顾客为了“凑单”，通常多点一些配菜、饮品等，用餐结束时却剩下了许多。一名餐厅服务员说：“过节时客人们普遍想多来点‘硬菜’，至于凑单品，本身价值不高，吃不完也不觉得可惜。”

春节越来越近，许多人早早在餐厅订好了酒席，准备与亲友一起欢度佳节。不过，越到这个时候，越要注意避免餐饮浪费。一方面，顾客要自觉对餐饮浪费说“不”；另一方面，餐饮企业要采取措施，提供正面引导。

有些餐厅推出“小份菜”“半份菜”等，帮助顾客适量点餐；有的餐厅要求服务员尽到提醒责任，主动提供打包服务。在一些餐饮店，墙面、桌签、菜单等位置都写有“合理点单、避免浪费”等提示语。上海一些餐饮企业在团餐、婚宴等就餐人数较多的场合实行“桌长制”。每一桌顾客中，确定一名“桌长”，负责提醒适量点餐、使用公筷公勺、剩菜打包等，提高消费者防止餐饮浪费的自觉性、主动性。

要形成反对餐饮浪费、崇尚节约的氛围，相关部门的督促也不可或缺。许多地方陆续推出了相关举措。比如，在四川省自贡市，“制止餐饮浪费”被纳入“餐饮服务食品安全示范店”评定内容，对消费者举报内容中涉及餐饮浪费方面超过3次及以上的店铺，取消评定资格或荣誉称号；安徽省合肥市动员各级道德模范等先进典型作为文明监督员、文明志愿者，开展文明用餐劝导，制止各类餐饮浪费行为。

上海市读者程明礼说：“有些时候大家都知道餐桌上浪费多，但节假日聚在一起是图高兴，谁也不好意思相互提醒。现在通过多方面的宣传引导，帮助大家建立起减少浪费的共识，确实有效果。”

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 07 版）