天津出现奥密克戎感染者 北京疾控：建议京津通勤人员居家办公

人民网北京1月9日电 （记者孙红丽）目前，国外疫情高发，国内天津、河南、深圳等多地报告本土病例，天津出现奥密克戎感染者，至少已在社区传播三代。北京市疫情防控面临境外境内双重风险。北京市疾控中心9日提醒，提高防控意识，做好个人防护。

北京市疾控中心提示，天津进（返）京人员严格落实防控措施。天津市津南区，南开区竹华里的人员严格限制进（返）京。2021年12月23日（含）以来途经天津市津南区，南开区竹华里已来京人员参照中风险地区来京人员管控，进行居家隔离，按照社区要求开展核酸检测。

2021年12月23日（含）以来途经天津市人员立即主动报告社区、单位、宾馆等，配合健康监测、核酸检测等防控措施。

另外，本市人员非必要不去津，天津人员非必要不来京，建议京津通勤人员居家办公。

北京市疾控中心表示，春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，疫情防控一刻也不能放松，要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。

北京市疾控中心提醒广大市民朋友，坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守疫情防控措施，进入公共场所时，要坚持全员健康宝扫码登记入内，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

重点部门、重点单位加强排查管控。机场、车站、道路卡口等交通枢纽，各宾馆、酒店、民宿、学校等单位加强排查管控，按照相关规定严格落实测温验码、查验核酸证明等各项防控措施。发现风险人员，要及时向所在社区（村）等相关部门报告，并配合落实管控措施。

严格落实个人防控责任。风险人员应立即主动报备，配合健康监测、核酸检测等各项防控措施。因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发疫情传播风险或其他严重后果的，将根据《中华人民共和国传染病防治法》《北京市突发公共卫生事件应急条例》等予以追责和处罚，严重者将依法追究刑事责任。