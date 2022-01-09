安徽宁国市进口火龙果新冠病毒核酸结果呈阳性

中新财经1月8日电 据安徽省宁国市卫生健康委员会微信公众号消息，1月8日10时54分，安徽宁国市疾控中心接外地协查函，一批越南进口火龙果外包装及表面新冠病毒核酸检测呈阳性流入宁国市。

通报截图

宁国市疫情防控指挥部立即启动应急处置预案。

通报称，截至1月8日16时30分，已对涉疫苏果超市(津河西路社区店)货架及存储仓库、运输车辆进行全面彻底消杀，涉疫火龙果及现场垃圾已严格按照相关规范消毒后，进行了销毁处置。对5名直接接触人员已落实集中隔离医学观察，对相关人员和环境进行了核酸采样。165名相关超市员工、顾客(其中直接接触人员5名)，以及19份各类环境标本核酸检测结果均为阴性。

通报要求，2021年12月30日以后在苏果超市(津河西路社区店)购买过越南进口火龙果的人员和其他愿检尽检人员，做好个人防护措施(严禁乘坐公共交通工具)，到就近的医疗机构核酸检测采样点接受核酸检测，并按照要求做好健康监测。(完)