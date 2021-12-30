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北京消协测试80款运动休闲鞋：16款未达标，涉及红蜻蜓、迪卡侬、乔丹等品牌

2021年12月30日15:49 来源：人民网

人民网北京12月30日电 （记者乔业琼）运动休闲鞋以其舒适和多用途的特性，深受广大群众的欢迎，是人们日常活动中最常穿用的鞋子为了解市场上销售的运动休闲鞋的质量状况，向广大消费者提供客观的消费信息，引导消费者科学、理性地消费，近日，北京市消协对运动休闲鞋开展了比较试验。

本次比较试验的样品，由北京市消协工作人员以普通消费者身份从线上购买。共计49个品牌的80款样品，分别为50款成人鞋和30款童鞋。

经测试，80款样品中有16款样品未达到测试标准或比较试验方案的要求。不符合的项目有5项，分别是产品标识、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度、邻苯二甲酸酯，其中产品标识不符合情况最多。

产品标识不符合标准要求的样品包括DECATHLON/迪卡侬的运动休闲鞋、BeLLE/百丽的儿童旅游鞋、NIKKO的登山鞋、FILA的鞋子（未标称产品名称）、HOBIBEAR的精品童鞋、乔丹的跑步鞋、New Balance的男/女运动鞋、Clarks的女休闲鞋、Hotwind的女士时尚休闲鞋、New Balance的儿童运动鞋、FILA的跑步鞋。

其他项目不符合标准要求的样品如图：

来源：北京市消协官方微信截图

(责编：乔业琼、吕骞)


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