北京消协测试80款运动休闲鞋：16款未达标，涉及红蜻蜓、迪卡侬、乔丹等品牌

人民网北京12月30日电 （记者乔业琼）运动休闲鞋以其舒适和多用途的特性，深受广大群众的欢迎，是人们日常活动中最常穿用的鞋子。为了解市场上销售的运动休闲鞋的质量状况，向广大消费者提供客观的消费信息，引导消费者科学、理性地消费，近日，北京市消协对运动休闲鞋开展了比较试验。

本次比较试验的样品，由北京市消协工作人员以普通消费者身份从线上购买。共计49个品牌的80款样品，分别为50款成人鞋和30款童鞋。

经测试，80款样品中有16款样品未达到测试标准或比较试验方案的要求。不符合的项目有5项，分别是产品标识、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度、邻苯二甲酸酯，其中产品标识不符合情况最多。

产品标识不符合标准要求的样品包括DECATHLON/迪卡侬的运动休闲鞋、BeLLE/百丽的儿童旅游鞋、NIKKO的登山鞋、FILA的鞋子（未标称产品名称）、HOBIBEAR的精品童鞋、乔丹的跑步鞋、New Balance的男/女运动鞋、Clarks的女休闲鞋、Hotwind的女士时尚休闲鞋、New Balance的儿童运动鞋、FILA的跑步鞋。

其他项目不符合标准要求的样品如图：

来源：北京市消协官方微信截图