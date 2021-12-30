好记有机酱油检测中心获得CNAS实验室认证

近日，好记食品检测中心获得由中国合格评定国家认可委员会签发的CNAS实验室认可证书。

本次CNAS 认可的检测共涉及16个项目，包括好记有机酱油常规检测项目(感官体验、可溶性总固形物、氯化钠、氨基酸态氮)、粮油的常规检测项目(杂质、不完善粒检验、色彩、气味)、食品安全检测项目(水分、蛋白质、铁、钙、氨基酸态氮、铵盐、pH值、菌落总数、大肠杆菌等)和大豆的检测(完整粒率)等。

好记食品检测中心拥有先进的实验设备，高素质的专业人才和标准化的管理模式，含有理化分析实验室、微生物分析及培养实验室，向生产车间提供纯种的菌种对进厂原材料、辅料、包材及出厂成品进行检测，并对生产过程全程跟踪检测，为公司生产高品质产品提供质量保障。

据悉，好记有机酱油起源于1840年吉林延边朝阳川宋家酱园，历经了六代人的传承与发展。2008年第五代传承人经与第六代传承人，以及相关科研人员再一次研究配方、工艺、产品等一系列问题，最终在多项发明专利的基础上创建了“好记”这一品牌。

目前，好记有机酱油已经取得了中国、美国、欧盟三大有机认证及FSSC22000、BRC、SQF食品安全体系认证。未来，好记将持续在品质及研发方面高投入，继续用良心、用匠心为全球消费者提供更安全、更健康、更美味的有机调味品，将好记的有机生活理念传递给千家万户。