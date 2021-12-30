北京市举办第四届妇幼健康科普大赛

12月28日，北京市卫生健康委会同北京妇幼保健院、北京妇幼保健与优生优育协会举办的第四届北京市妇幼健康科普优秀作品展演正式上线播出。至此，经过区级选拔、大众网络评选、市级专家评估等多个流程开展，北京市第四届妇幼健康科普大赛圆满结束。

全市统筹，积极传播妇幼健康知识。妇幼健康科普大赛是近年来北京市连续成功举办的健康科普教育活动，传播妇幼健康知识，倡导妇幼健康生活理念，体现妇幼健康生活方式，彰显妇幼健康工作者风采实力和创新精神。本届大赛启动以来，全市16区及经济技术开发区卫生健康行政部门积极动员辖区医疗机构参与，组织开展辖区初赛，共择优推荐38件作品进入市级评选。

创新方式，开展优秀作品评选展示。在新冠肺炎疫情防控常态化情况下，本届大赛创新开展形式，通过线上与线下结合、专家点评与群众投票结合等方式，完成优秀作品竞赛评估。大赛采取“现场零观众”形式，由专业人员对各作品进行统一录制，由相关领域专家开展线上点评，最终选出11件优秀作品，通过线上视频全网直播方式宣传展演，在全市妇幼健康系统广泛收看学习。

广泛参与，充分展现妇幼健康风采。本届大赛参赛机构广泛，涵盖了妇幼健康服务体系中部队系统、委属委管、市属、区属等不同范围，以及综合医院、专科医院、妇幼保健院、基层医疗卫生机构等各类医疗机构。

覆盖全程，切实解决热点问题。参赛作品围绕妇幼健康不同人群、不同重点进行精彩演绎，健康知识涵盖婚前孕前、孕产期、儿童和妇女保健等生命全周期各阶段，内容包括出生缺陷预防、孕期营养、口腔保健、眼及视力保健、生长发育、两癌防治等多方内容，切实回应群众关心的热点问题。

形式新颖，发挥健教示范引领。本次参赛作品形式多样，既有科普演讲、情景剧、小品等传统表演，也有快板、三句半、动画模拟等新颖形式，通俗易懂、喜闻乐见，能够充分满足不同人群需求，更好表达健康教育内容，对妇幼健康教育发挥引领示范发挥了积极作用。

凝心聚力，高位推动健教发展。妇幼健康是生命全周期的起点，是“坚持预防为主、面向群体、面向基层”的具体体现，是家庭幸福和社会和谐的重要保障。健康教育工作在妇幼健康服务中具有重要意义。

大赛相关负责人表示，下一步，北京市将继续立足妇幼健康工作实际，恪守“母亲安全，儿童优先”的宗旨，坚持妇幼工作健教先行，把握机遇、凝心聚力，以首善标准完善妇幼健康发展体系，为推进“十四五”时期妇幼健康工作开新局、起好步。