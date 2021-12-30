礼品出现质量安全问题 送礼人是否需担责？（以案说法）

【案情】王先生与张女士相识多年。一日，王先生从正规网店购买了某品牌的茶叶送给张女士。张女士收到茶叶饮用一段时间后，身体出现不适。于是，张女士将茶叶拿到相关检测机构进行检验，发现该茶叶中违规含有某添加剂。张女士遂将王先生诉至法院，要求王先生赔偿相关损失。王先生辩称，茶叶是从正规店铺购买的，赠送前他也特意检查了茶叶的保质期。

法院审理认为，在赠与合同法律关系中，赠与人保证无瑕疵或者故意不告知瑕疵，导致受赠人损失的，需承担赔偿责任。而本案中，根据双方事实陈述，王先生系基于二人情谊，出于善意从正规渠道购买茶叶赠与张女士，赠送时茶叶尚在保质期内，没有证据表明王先生明知茶叶有问题却故意不告知张女士，因此，即便茶叶某项指标可能存在问题并由此对张女士造成侵害，也已经超出王先生作为普通人的合理预见程度。最终，法院判决驳回张女士全部诉讼请求。

【说法】法官表示，根据民法典规定，赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担赔偿责任。因此本案中，赠与人是否应承担责任，关键在于认定其是否明知礼品的瑕疵而故意不告知。

法官认为，在社会人际交往过程中朋友之间基于情谊关系赠送礼物，这种行为通常具有无偿性、利他性等特点。因此，法院对于赠送礼品一方是否存在过失的判断标准，应参照普通人的合理注意义务水平来进行认定。如果礼品质量问题已经超出了送礼人的合理预见程度，在无其他法律情形时，送礼人通常无需承担赔偿责任。本案中，送礼人王先生礼品从正规渠道购得，并查看了保质期，已经尽到合理的注意义务，此时礼品再有瑕疵，已然超出了其合理预见程度。因此，本案中赠送礼物一方无需承担责任。

此外，法官提示，即使送礼方不需担责，如果礼品确实存在质量问题给收礼一方造成损害，收礼一方依然有权向产品的销售方或生产方主张赔偿。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 19 版）