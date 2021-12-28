元旦春节将至 北京疾控：倡导在京过年 鼓励错峰返乡返岗返校

人民网北京12月28日电 （记者孙红丽）据北京市疾控中心官方微信消息，目前，国外疫情高发，国内多地报告本土病例，全市疫情防控面临境外境内双重风险。

元旦、春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，疫情防控一刻也不能放松，北京市疾控中心提醒广大市民，提高防控意识，做好个人防护不放松。坚持非必须不出境，倡导市民在京过年，非必要不出京，但不搞“一刀切”。鼓励春运期间错峰、避峰返乡、返岗、返校。

北京市疾控中心还提醒，节日期间，合理膳食，规律用餐，不要暴饮暴食。谨慎邮购进口或有本土病例报告地区的冷链食品。选购冷链食品时，注意个人防护。注意饮食卫生，拒绝食用野味。

另外，接种新冠病毒疫苗是全球公认预防个人感染的有效手段之一。节日期间，疫苗接种工作不停歇，建议符合接种条件的人员尽快接种。

提前做好行程规划

老人等特殊人群不建议出行

北京市疾控中心提醒，密切关注近期国内外发生疫情的地区疫情进展情况，不去中高风险地区和报告确诊病例地区旅游、出差、探亲。正在京外出差、旅游、探亲等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护；如遇有所在县（市、区、旗）有病例报告的人员，请自觉遵守进京管控有关措施。

确需出行，提前做好行程规划，准备充足的口罩、免洗手消毒剂等防护物资。备好预防腹泻、晕车等药品，心脏病、哮喘、高血压、糖尿病等患者要随身携带常备药品。尽量选择空旷的室外活动为宜。

配合铁路、民航、客运、道路卡口等交通部门，按照相关规定严格落实测温验码、查验核酸证明等各项防控措施。候机、候车时，尽量在空气流通的空间等候，不在人多拥挤、空气污浊的密闭场所久留。旅途中全程做好个人防护。老人、有慢性病和孕产妇等特殊人群，不建议安排出行。

减少不必要的聚餐聚会

保持个人良好卫生习惯

按照“非必要不举办”原则，严控大型活动，倡导线上团拜，提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”。减少人员流动，少聚集，少扎堆，减少不必要的聚餐聚会，不宜举办或参加人员较多的聚餐聚会。避免在密闭空间中聚会，活动尽可能简短并注意开窗通风。做好科学正确佩戴口罩，保持安全社交距离等防护措施。

科学佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。饭前饭后、便前便后以及触摸眼、口、鼻前要洗手，用肥皂或洗手液，流动水冲洗20秒。遵循咳嗽打喷嚏礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内，不随地吐痰。

保持健康生活方式

多做有氧运动

冬季天气寒冷、气温多变，室内外温差较大，应根据气温变化适时增减衣物。注意劳逸结合，适度运动锻炼，多做有氧运动，避免高强度对抗性剧烈的锻炼。规律作息，保证充足睡眠，保持情绪稳定和身心愉悦。

注意做好健康监测

不自行购药、服药

密切关注自身及家人的身体状况，尤其是旅行归来后，更要做好自身健康监测。如发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状。不带病上班，不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等。 戴好口罩，及早到附近医院发热门诊按规定就医。配合开展核酸检测、流行病学调查，向医生告知活动史、接触史及身体异常情况，不自行购药、服药。